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Премьер Италии считает угрозы Трампа переговорной тактикой, пишет Politico - РИА Новости, 16.04.2025
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14:31 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/poshliny-2011575691.html
Премьер Италии считает угрозы Трампа переговорной тактикой, пишет Politico
Премьер Италии считает угрозы Трампа переговорной тактикой, пишет Politico - РИА Новости, 16.04.2025
Премьер Италии считает угрозы Трампа переговорной тактикой, пишет Politico
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает угрозы пошлин президента США Дональда Трампа переговорной тактикой и видит шансы на сделку с ним, сообщает издание РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:31:00+03:00
2025-04-16T14:31:00+03:00
италия
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
джорджа мелони
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает угрозы пошлин президента США Дональда Трампа переговорной тактикой и видит шансы на сделку с ним, сообщает издание Politico со ссылкой на двух итальянских чиновников, знакомых с позицией властей Италии. "В отличие от других европейских лидеров она считает, что с Трампом все еще можно договориться, а его торговые угрозы - не более чем дерзкая тактика ведения переговоров", - пишет издание. По данным источника Politico, в ходе встречи с Трампом в Вашингтоне 17 апреля Мелони хочет добиться уступок со стороны американского президента, а также показать, что с Вашингтоном можно договориться. В то же время источник признает, что авторитет Мелони в ЕС будет под вопросом, если ее попытки окажутся тщетными. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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италия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, джорджа мелони, в мире
Италия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, Джорджа Мелони, В мире
Премьер Италии считает угрозы Трампа переговорной тактикой, пишет Politico

Politico: премьер Мелони считает угрозы пошлин Трампа переговорной тактикой

© AP Photo / Alessandra TarantinoДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает угрозы пошлин президента США Дональда Трампа переговорной тактикой и видит шансы на сделку с ним, сообщает издание Politico со ссылкой на двух итальянских чиновников, знакомых с позицией властей Италии.
"В отличие от других европейских лидеров она считает, что с Трампом все еще можно договориться, а его торговые угрозы - не более чем дерзкая тактика ведения переговоров", - пишет издание.
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По данным источника Politico, в ходе встречи с Трампом в Вашингтоне 17 апреля Мелони хочет добиться уступок со стороны американского президента, а также показать, что с Вашингтоном можно договориться. В то же время источник признает, что авторитет Мелони в ЕС будет под вопросом, если ее попытки окажутся тщетными.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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ИталияВашингтон (штат)СШАДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортДжорджа МелониВ мире
 
 
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