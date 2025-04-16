Премьер Италии считает угрозы Трампа переговорной тактикой, пишет Politico
Politico: премьер Мелони считает угрозы пошлин Трампа переговорной тактикой
© AP Photo / Alessandra TarantinoДжорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает угрозы пошлин президента США Дональда Трампа переговорной тактикой и видит шансы на сделку с ним, сообщает издание Politico со ссылкой на двух итальянских чиновников, знакомых с позицией властей Италии.
"В отличие от других европейских лидеров она считает, что с Трампом все еще можно договориться, а его торговые угрозы - не более чем дерзкая тактика ведения переговоров", - пишет издание.
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По данным источника Politico, в ходе встречи с Трампом в Вашингтоне 17 апреля Мелони хочет добиться уступок со стороны американского президента, а также показать, что с Вашингтоном можно договориться. В то же время источник признает, что авторитет Мелони в ЕС будет под вопросом, если ее попытки окажутся тщетными.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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