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Товары для дома могут подорожать в США из-за пошлин - РИА Новости, 16.04.2025
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06:09 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/poshliny-2011493342.html
Товары для дома могут подорожать в США из-за пошлин
Товары для дома могут подорожать в США из-за пошлин - РИА Новости, 16.04.2025
Товары для дома могут подорожать в США из-за пошлин
Многие импортные товары для дома могут сильно подорожать для американцев из-за пошлин на поставки из Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T06:09:00+03:00
2025-04-16T06:09:00+03:00
экономика
китай
сша
америка
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Многие импортные товары для дома могут сильно подорожать для американцев из-за пошлин на поставки из Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской таможенной службы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%. Посуда и мелочи для бытаТак, по итогам прошлого года, одними из самых зависимых от поставок из КНР предметов домашнего быта стали посуда и различные мелочи, используемые в быту. В случае с посудой США больше всего полагаются на Китай в импорте термосов - оттуда их приезжает 96% (1,6 миллиарда долларов). Также американцы покупают у китайцев 75% своего импорта посуды из пластика (6,1 миллиарда), 72% из алюминия (1,2 миллиарда) и 70% из металла. Еще из КНР ввозится 59% ножей - на 467 миллионов долларов, а еще 54% керамических изделий - 188 миллионов. При этом к керамическим изделиям относится не только посуда, но и, например, кирпичи, раковины, ванны, унитазы, статуэтки и т.п. Если рассматривать мелочи, которые пригождаются в быту, то США рискуют остаться без импорта из Китая фонариков - в их импорте на КНР пришелся 91% (901 миллиона долларов), дорожные наборы для гигиены и шитья - 90% (43 миллиона), ножи и ножницы специального назначения, например для стрижки волос, ногтей или разделывания мяса - 82% (141 миллион) и часы - 80% (110 миллионов). Также Штаты сильно полагаются на Китай в импорте ножниц - 79% (124 миллиона), пульверизаторов - 69% (173 миллиона), щеток, швабр и т.п. - 64% (1,2 миллиарда), швейных игл и булавок - 62% (23 миллиона), зажигалок - 49% а также туалетной бумаги - 34% (678 миллионов). Бытовые приборыЗдесь самая большая доля пришлась на Китай в импорте разных механических кухонных приборов - 74% (107 миллионов долларов). В частности это устройства для закатки банок, открывашки, мясорубки, просеиватели муки и так далее. Также США покупали у Китая 62% плит и печей для приготовления пищи (2,3 миллиарда долларов), 62% сейфов (212 миллионов), 55% электрических нагревателей (6,6 миллиарда) и 52% электробритв и эпиляторов (346 миллиона). Мебель, текстиль и разные мелочиПод угрозу из-за пошлин попала и мебель. Зависимость от КНР очень заметна в импорте Штатами керамических раковин, умывальников и унитазов - 46% (725 миллиона), сделанных из пластика ванн, душевых кабин и другой сантехники - 45% (274 миллиона), зеркал - 39% (426 миллионов), а также осветительных приборов - 36% (3,4 миллиарда долларов). Проблемы могут начаться и с некоторым домашнем текстилем. Так на импорт из Китая приходится 82% всех поставок в США одеял и дорожных пледов (1,4 миллиарда долларов), 54% декоративных изделий из ткани (421 миллиона), 46% занавесок (566 миллионов), 45% ковров (133 миллиона) и 34% постельного белья (2 миллиарда) Кроме того Америка с удовольствием покупает в Китае различные мелочи для украшения для дома. Так, из Поднебесной прибыло 82% импорта Штатами в 2024 году колокольчиков, статуэток и рамок из недрагоценных металлов - на 911 миллион долларов. Также на Китай пришлось 74% поставок деревянных рам (149 миллионов), 63% керамических статуэток (329 миллионов) и 61% календарей (73 миллиона). Наконец, несколько зависимы от Китая Штаты оказались в части закупок импортных товаров для ремонта. Так на Поднебесную пришлось по 33% поставок в США покрытий для пола из пластмасс - на 1,4 миллиарда долларов и различных крепежей - на 2,9 миллиарда. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
https://ria.ru/20250415/tramp-2011459680.html
https://ria.ru/20250415/eksport-2011384279.html
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https://ria.ru/20250416/ssha-2011486813.html
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экономика, китай, сша, америка, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Америка, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Товары для дома могут подорожать в США из-за пошлин

Товары для дома могут подорожать для американцев из-за пошлин против Китая

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПластиковая посуда
Пластиковая посуда - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пластиковая посуда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Многие импортные товары для дома могут сильно подорожать для американцев из-за пошлин на поставки из Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской таможенной службы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Белом доме рассказали о позиции Трампа по вопросу Китая
Вчера, 20:57
После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.

Посуда и мелочи для быта

Так, по итогам прошлого года, одними из самых зависимых от поставок из КНР предметов домашнего быта стали посуда и различные мелочи, используемые в быту. В случае с посудой США больше всего полагаются на Китай в импорте термосов - оттуда их приезжает 96% (1,6 миллиарда долларов).
Также американцы покупают у китайцев 75% своего импорта посуды из пластика (6,1 миллиарда), 72% из алюминия (1,2 миллиарда) и 70% из металла. Еще из КНР ввозится 59% ножей - на 467 миллионов долларов, а еще 54% керамических изделий - 188 миллионов. При этом к керамическим изделиям относится не только посуда, но и, например, кирпичи, раковины, ванны, унитазы, статуэтки и т.п.
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Премьер Госсовета КНР призвал экспортеров диверсифицировать рынки
Вчера, 16:22
Если рассматривать мелочи, которые пригождаются в быту, то США рискуют остаться без импорта из Китая фонариков - в их импорте на КНР пришелся 91% (901 миллиона долларов), дорожные наборы для гигиены и шитья - 90% (43 миллиона), ножи и ножницы специального назначения, например для стрижки волос, ногтей или разделывания мяса - 82% (141 миллион) и часы - 80% (110 миллионов).
Также Штаты сильно полагаются на Китай в импорте ножниц - 79% (124 миллиона), пульверизаторов - 69% (173 миллиона), щеток, швабр и т.п. - 64% (1,2 миллиарда), швейных игл и булавок - 62% (23 миллиона), зажигалок - 49% а также туалетной бумаги - 34% (678 миллионов).

Бытовые приборы

Здесь самая большая доля пришлась на Китай в импорте разных механических кухонных приборов - 74% (107 миллионов долларов). В частности это устройства для закатки банок, открывашки, мясорубки, просеиватели муки и так далее.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
СМИ: США предложат партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая
03:30
Также США покупали у Китая 62% плит и печей для приготовления пищи (2,3 миллиарда долларов), 62% сейфов (212 миллионов), 55% электрических нагревателей (6,6 миллиарда) и 52% электробритв и эпиляторов (346 миллиона).

Мебель, текстиль и разные мелочи

Под угрозу из-за пошлин попала и мебель. Зависимость от КНР очень заметна в импорте Штатами керамических раковин, умывальников и унитазов - 46% (725 миллиона), сделанных из пластика ванн, душевых кабин и другой сантехники - 45% (274 миллиона), зеркал - 39% (426 миллионов), а также осветительных приборов - 36% (3,4 миллиарда долларов).
Проблемы могут начаться и с некоторым домашнем текстилем. Так на импорт из Китая приходится 82% всех поставок в США одеял и дорожных пледов (1,4 миллиарда долларов), 54% декоративных изделий из ткани (421 миллиона), 46% занавесок (566 миллионов), 45% ковров (133 миллиона) и 34% постельного белья (2 миллиарда)
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Раскрыто, импортом каких товаров рискует США из-за пошлин против Китая
03:03
Кроме того Америка с удовольствием покупает в Китае различные мелочи для украшения для дома. Так, из Поднебесной прибыло 82% импорта Штатами в 2024 году колокольчиков, статуэток и рамок из недрагоценных металлов - на 911 миллион долларов. Также на Китай пришлось 74% поставок деревянных рам (149 миллионов), 63% керамических статуэток (329 миллионов) и 61% календарей (73 миллиона).
Наконец, несколько зависимы от Китая Штаты оказались в части закупок импортных товаров для ремонта. Так на Поднебесную пришлось по 33% поставок в США покрытий для пола из пластмасс - на 1,4 миллиарда долларов и различных крепежей - на 2,9 миллиарда.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
СМИ оценили потери полупроводниковых компаний США из-за пошлин Трампа
01:07
 
ЭкономикаКитайСШААмерикаДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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