https://ria.ru/20250416/poshliny-2011482423.html

СМИ оценили потери полупроводниковых компаний США из-за пошлин Трампа

СМИ оценили потери полупроводниковых компаний США из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 16.04.2025

СМИ оценили потери полупроводниковых компаний США из-за пошлин Трампа

Новые пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись американским производителям полупроводникового оборудования в более, чем один миллиард РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T01:07:00+03:00

2025-04-16T01:07:00+03:00

2025-04-16T01:09:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новые пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, могут обойтись американским производителям полупроводникового оборудования в более, чем один миллиард долларов в год, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Новые пошлины президента США Дональда Трампа могут обойтись производителям полупроводникового оборудования США более чем в один миллиард долларов в год", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, крупнейшие производители оборудования, компании Applied Materials AMAT, Lam Research и KLA могут из-за пошлин понести убытки в размере по около 350 миллионов долларов в год каждая. Агентство отмечает, что более мелкие компании могут столкнуться с дополнительными расходами в размере "десятков миллионов долларов". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250415/tramp-2011443132.html

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сша

китай

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сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт