Избирательный порог в Молдавии преодолели бы три партии, показал опрос
Соцопрос: три молдавские партии смогли бы преодолеть избирательный порог
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы, то избирательный порог смогли бы преодолеть три политические силы - партия "Действие и солидарность", партия социалистов Республики Молдова и "Наша партия", свидетельствуют данные соцопроса, которые представила в среду социологическая компания Ates Research & Consulting SRL.
Ранее в среду спикер парламента республики Игорь Гросу сообщил, что правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает провести парламентские выборы 28 сентября.
Согласно опросу, в парламентских выборах готовы принять участие 88,4% респондентов. Еще 3,2% участников опроса пока сомневаются, остальные 8,4% твердо решили в голосовании не участвовать.
При этом на вопрос, за кого они будут голосовать 23,1% опрошенных ответили, что пока не знают, а 10,7% респондентов не готовы раскрыть свои политические предпочтения.
Из тех, кто определился с выбором, 27,6% готовы поддержать партию "Действие и солидарность", 10,2% респондентов — Партию социалистов Республики Молдова, 6,8% молдаван проголосуют за политблок "Альтернатива", 6,1% — за блок "Победа", а 5,2% опрошенных проголосуют за "Нашу партию". Остальные политсилы в совокупности могут набрать 10,3% голосов.
При таком раскладе, в парламент могли бы пройти три партии — ПДС, ПСРМ и "Наша партия", так как избирательный порог для политблоков составляет 7%.
Опрос проводился в период с 5 по 13 апреля. В нем приняли участие 1130 человек из 283 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.