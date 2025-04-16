https://ria.ru/20250416/porog-2011632026.html

Избирательный порог в Молдавии преодолели бы три партии, показал опрос

Избирательный порог в Молдавии преодолели бы три партии, показал опрос - РИА Новости, 16.04.2025

Избирательный порог в Молдавии преодолели бы три партии, показал опрос

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы, то избирательный порог смогли бы преодолеть три политические силы - партия "Действие и... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:15:00+03:00

2025-04-16T17:15:00+03:00

2025-04-16T18:34:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы, то избирательный порог смогли бы преодолеть три политические силы - партия "Действие и солидарность", партия социалистов Республики Молдова и "Наша партия", свидетельствуют данные соцопроса, которые представила в среду социологическая компания Ates Research & Consulting SRL. Ранее в среду спикер парламента республики Игорь Гросу сообщил, что правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает провести парламентские выборы 28 сентября. Согласно опросу, в парламентских выборах готовы принять участие 88,4% респондентов. Еще 3,2% участников опроса пока сомневаются, остальные 8,4% твердо решили в голосовании не участвовать. При этом на вопрос, за кого они будут голосовать 23,1% опрошенных ответили, что пока не знают, а 10,7% респондентов не готовы раскрыть свои политические предпочтения. Из тех, кто определился с выбором, 27,6% готовы поддержать партию "Действие и солидарность", 10,2% респондентов — Партию социалистов Республики Молдова, 6,8% молдаван проголосуют за политблок "Альтернатива", 6,1% — за блок "Победа", а 5,2% опрошенных проголосуют за "Нашу партию". Остальные политсилы в совокупности могут набрать 10,3% голосов. При таком раскладе, в парламент могли бы пройти три партии — ПДС, ПСРМ и "Наша партия", так как избирательный порог для политблоков составляет 7%. Опрос проводился в период с 5 по 13 апреля. В нем приняли участие 1130 человек из 283 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20250416/moldavija-2011615715.html

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в мире, молдавия, игорь гросу, наша партия, псрм