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Избирательный порог в Молдавии преодолели бы три партии, показал опрос - РИА Новости, 16.04.2025
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17:15 16.04.2025 (обновлено: 18:34 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/porog-2011632026.html
Избирательный порог в Молдавии преодолели бы три партии, показал опрос
Избирательный порог в Молдавии преодолели бы три партии, показал опрос - РИА Новости, 16.04.2025
Избирательный порог в Молдавии преодолели бы три партии, показал опрос
Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы, то избирательный порог смогли бы преодолеть три политические силы - партия "Действие и... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:15:00+03:00
2025-04-16T18:34:00+03:00
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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы, то избирательный порог смогли бы преодолеть три политические силы - партия "Действие и солидарность", партия социалистов Республики Молдова и "Наша партия", свидетельствуют данные соцопроса, которые представила в среду социологическая компания Ates Research &amp; Consulting SRL. Ранее в среду спикер парламента республики Игорь Гросу сообщил, что правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает провести парламентские выборы 28 сентября. Согласно опросу, в парламентских выборах готовы принять участие 88,4% респондентов. Еще 3,2% участников опроса пока сомневаются, остальные 8,4% твердо решили в голосовании не участвовать. При этом на вопрос, за кого они будут голосовать 23,1% опрошенных ответили, что пока не знают, а 10,7% респондентов не готовы раскрыть свои политические предпочтения. Из тех, кто определился с выбором, 27,6% готовы поддержать партию "Действие и солидарность", 10,2% респондентов — Партию социалистов Республики Молдова, 6,8% молдаван проголосуют за политблок "Альтернатива", 6,1% — за блок "Победа", а 5,2% опрошенных проголосуют за "Нашу партию". Остальные политсилы в совокупности могут набрать 10,3% голосов. При таком раскладе, в парламент могли бы пройти три партии — ПДС, ПСРМ и "Наша партия", так как избирательный порог для политблоков составляет 7%. Опрос проводился в период с 5 по 13 апреля. В нем приняли участие 1130 человек из 283 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.
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в мире, молдавия, игорь гросу, наша партия, псрм
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Наша партия, ПСРМ
Избирательный порог в Молдавии преодолели бы три партии, показал опрос

Соцопрос: три молдавские партии смогли бы преодолеть избирательный порог

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы, то избирательный порог смогли бы преодолеть три политические силы - партия "Действие и солидарность", партия социалистов Республики Молдова и "Наша партия", свидетельствуют данные соцопроса, которые представила в среду социологическая компания Ates Research & Consulting SRL.
Ранее в среду спикер парламента республики Игорь Гросу сообщил, что правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает провести парламентские выборы 28 сентября.
Согласно опросу, в парламентских выборах готовы принять участие 88,4% респондентов. Еще 3,2% участников опроса пока сомневаются, остальные 8,4% твердо решили в голосовании не участвовать.
При этом на вопрос, за кого они будут голосовать 23,1% опрошенных ответили, что пока не знают, а 10,7% респондентов не готовы раскрыть свои политические предпочтения.
Из тех, кто определился с выбором, 27,6% готовы поддержать партию "Действие и солидарность", 10,2% респондентов — Партию социалистов Республики Молдова, 6,8% молдаван проголосуют за политблок "Альтернатива", 6,1% — за блок "Победа", а 5,2% опрошенных проголосуют за "Нашу партию". Остальные политсилы в совокупности могут набрать 10,3% голосов.
При таком раскладе, в парламент могли бы пройти три партии — ПДС, ПСРМ и "Наша партия", так как избирательный порог для политблоков составляет 7%.
Опрос проводился в период с 5 по 13 апреля. В нем приняли участие 1130 человек из 283 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.
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Вчера, 16:36
 
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