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СМИ: глава врачебной комиссии из Украины отмывала деньги в Польше - РИА Новости, 16.04.2025
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14:48 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/polsha-2011579827.html
СМИ: глава врачебной комиссии из Украины отмывала деньги в Польше
СМИ: глава врачебной комиссии из Украины отмывала деньги в Польше - РИА Новости, 16.04.2025
СМИ: глава врачебной комиссии из Украины отмывала деньги в Польше
Коррумпированная глава врачебно-экспертной комиссии из украинского Хмельницкого отмывала деньги в польских банках, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:48:00+03:00
2025-04-16T14:48:00+03:00
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ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Коррумпированная глава врачебно-экспертной комиссии из украинского Хмельницкого отмывала деньги в польских банках, сообщает радиостанция RMF FM. "Счета в польских банках, миллионы долларов наличными и переводы на сумму более полумиллиона долларов каждый. Это история легализации огромной суммы украинки Татьяны К., главы врачебно-экспертной комиссии из Хмельницкого, которая выдавала поддельные справки об инвалидности, чтобы избежать призыва в армию", - говорится в сообщении. Поясняется, что Татьяну К. подозревают в выдаче поддельных медицинских справок с целью уклонения от службы в армии. В ее доме и офисах были обнаружены миллионы долларов наличными, драгоценности и документы, подтверждающие незаконную деятельность. "Польские правоохранительные органы начали расследование после уведомления Генерального инспектора финансовой информации, который выявил крупные денежные переводы из Украины в государственные и частные банки Польши", - говорится в сообщении. Уточняется, что деньги поступали в филиалы банков в Кракове, Вроцлаве и Щецине. "Счета были заблокированы, а прокуратура передала расследование украинским правоохранительным органам", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, Татьяна К. была председателем комиссии, которая выдавала справки об инвалидности мужчинам призывного возраста. "Их получило, в том числе, все руководство прокуратуры Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250416/polsha-2011542538.html
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в мире, хмельницкий (город), украина, краков
В мире, Хмельницкий (город), Украина, Краков
СМИ: глава врачебной комиссии из Украины отмывала деньги в Польше

Глава комиссии из Хмельницкого на Украине отмывала деньги в польских банках

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Коррумпированная глава врачебно-экспертной комиссии из украинского Хмельницкого отмывала деньги в польских банках, сообщает радиостанция RMF FM.
"Счета в польских банках, миллионы долларов наличными и переводы на сумму более полумиллиона долларов каждый. Это история легализации огромной суммы украинки Татьяны К., главы врачебно-экспертной комиссии из Хмельницкого, которая выдавала поддельные справки об инвалидности, чтобы избежать призыва в армию", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что Татьяну К. подозревают в выдаче поддельных медицинских справок с целью уклонения от службы в армии. В ее доме и офисах были обнаружены миллионы долларов наличными, драгоценности и документы, подтверждающие незаконную деятельность.
"Польские правоохранительные органы начали расследование после уведомления Генерального инспектора финансовой информации, который выявил крупные денежные переводы из Украины в государственные и частные банки Польши", - говорится в сообщении.
Уточняется, что деньги поступали в филиалы банков в Кракове, Вроцлаве и Щецине. "Счета были заблокированы, а прокуратура передала расследование украинским правоохранительным органам", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, Татьяна К. была председателем комиссии, которая выдавала справки об инвалидности мужчинам призывного возраста. "Их получило, в том числе, все руководство прокуратуры Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
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