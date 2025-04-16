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Польша модернизирует свои истребители F-16, заявил глава минобороны - РИА Новости, 16.04.2025
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11:22 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/polsha-2011536210.html
Польша модернизирует свои истребители F-16, заявил глава минобороны
Польша модернизирует свои истребители F-16, заявил глава минобороны - РИА Новости, 16.04.2025
Польша модернизирует свои истребители F-16, заявил глава минобороны
Польша в ближайшее время модернизирует свои истребители F-16, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Бейда. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:22:00+03:00
2025-04-16T11:22:00+03:00
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технологии
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сша
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ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Польша в ближайшее время модернизирует свои истребители F-16, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Бейда. В настоящее время на вооружении Войска польского имеются 48 многоцелевых истребителей F-16C Block 52+. "Процесс модернизации самолетов F-16 - задача, которая уже активно реализуется. Модернизация будет включать в себя авионику, системы радиоэлектронной борьбы и возможность использования новейшего оружия", - рассказал Бейда в интервью изданию Defence24. Кроме того, замминистра обороны отметил, что Польша просит американских партнеров разместить заказы по модернизации самолетов на польских предприятиях. По его данным, правительство США планирует представить соответствующее соглашение в июле. "После анализа соглашения и предоставления финансовых ресурсов польская сторона сможет подписать его", - подытожил Бейда.
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в мире, технологии, польша, сша, f-16
В мире, Технологии, Польша, США, F-16
Польша модернизирует свои истребители F-16, заявил глава минобороны

Глава МО Бейда: Польша в ближайшее время модернизирует свои истребители F-16

© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Польша в ближайшее время модернизирует свои истребители F-16, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Бейда.
В настоящее время на вооружении Войска польского имеются 48 многоцелевых истребителей F-16C Block 52+.
"Процесс модернизации самолетов F-16 - задача, которая уже активно реализуется. Модернизация будет включать в себя авионику, системы радиоэлектронной борьбы и возможность использования новейшего оружия", - рассказал Бейда в интервью изданию Defence24.
Кроме того, замминистра обороны отметил, что Польша просит американских партнеров разместить заказы по модернизации самолетов на польских предприятиях. По его данным, правительство США планирует представить соответствующее соглашение в июле.
"После анализа соглашения и предоставления финансовых ресурсов польская сторона сможет подписать его", - подытожил Бейда.
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