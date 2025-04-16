https://ria.ru/20250416/podzhog-2011674609.html

Обвиняемый в поджоге американец хотел остановить убийства в Газе, пишет WP

Обвиняемый в поджоге американец хотел остановить убийства в Газе, пишет WP - РИА Новости, 16.04.2025

Обвиняемый в поджоге американец хотел остановить убийства в Газе, пишет WP

Мужчина, ранее арестованный по делу о поджоге резиденции губернатора Пенсильвании, демократа Джоша Шапиро, руководствовался своими взглядами на конфликт в Газе... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:00:00+03:00

2025-04-16T20:00:00+03:00

2025-04-16T20:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина, ранее арестованный по делу о поджоге резиденции губернатора Пенсильвании, демократа Джоша Шапиро, руководствовался своими взглядами на конфликт в Газе и считал, что губернатору необходимо остановить убийства палестинцев, пишет газета Washington Post со ссылкой на ордер на обыск. "Мужчина, обвиняемый в поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, в воскресенье, заявил, что руководствовался своими взглядами на войну между Израилем и Газой и считал, что Шапиро должен остановить убийства палестинцев", - говорится в публикации. По данным издания, Коди Балмер позволил в службу 911 после случившегося и заявил, что губернатору нужно прекратить убивать его друзей. Как отмечает газета, палестинцы якобы много пережили из-за "этого монстра". Ранее Washington Post сообщала, что власти США официально предъявили обвинения Балмеру, арестованному по делу о поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Шапиро, в покушении на убийство и терроризме. Сам губернатор заявил на пресс-конференции, что подозреваемый, предположительно, перелез через забор, окружающий резиденцию, после чего устроил пожар. Атака, по его словам, была "целенаправленной", однако мотив подозреваемого пока неизвестен.

https://ria.ru/20250223/strelba-2001077624.html

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в мире, жилье, пенсильвания, израиль, сша, джош шапиро