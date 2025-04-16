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Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского
Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев с целью свержения Владимира Зеленского и его окружения, сообщили... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:47:00+03:00
2025-04-16T03:47:00+03:00
2025-04-16T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев с целью свержения Владимира Зеленского и его окружения, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."Ветераны и офицеры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о своей готовности выступить против Зеленского. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев", — рассказал собеседник агентства.По его словам, военнослужащие 95-й бригады считают, что политика Зеленского ведет к распаду Украины и последующему разделу ее территорий между иностранными государствами. Поэтому они готовы возглавить поход для свержения Зеленского, чтобы предотвратить это.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011451765.html
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киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского
Солдаты 95-й бригады ВСУ хотят возглавить поход на Киев и свергнуть Зеленского