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Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 16.04.2025 (обновлено: 10:53 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/podpole-2011488299.html
Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского
Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025
Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев с целью свержения Владимира Зеленского и его окружения, сообщили... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:47:00+03:00
2025-04-16T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев с целью свержения Владимира Зеленского и его окружения, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."Ветераны и офицеры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о своей готовности выступить против Зеленского. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев", — рассказал собеседник агентства.По его словам, военнослужащие 95-й бригады считают, что политика Зеленского ведет к распаду Украины и последующему разделу ее территорий между иностранными государствами. Поэтому они готовы возглавить поход для свержения Зеленского, чтобы предотвратить это.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011451765.html
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киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского

Солдаты 95-й бригады ВСУ хотят возглавить поход на Киев и свергнуть Зеленского

© Фото : 95-й бригада ВСУВоеннослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : 95-й бригада ВСУ
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев с целью свержения Владимира Зеленского и его окружения, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Ветераны и офицеры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о своей готовности выступить против Зеленского. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев", — рассказал собеседник агентства.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Подполье рассказало о сборах командного состава ВСУ в гражданских объектах
Вчера, 20:04
По его словам, военнослужащие 95-й бригады считают, что политика Зеленского ведет к распаду Украины и последующему разделу ее территорий между иностранными государствами. Поэтому они готовы возглавить поход для свержения Зеленского, чтобы предотвратить это.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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04:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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