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Инспекторы обследовали более 40 тысяч земель в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.04.2025
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Новости Подмосковья
 
13:57 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/podmoskove-2011569399.html
Инспекторы обследовали более 40 тысяч земель в Подмосковье с начала года
Инспекторы обследовали более 40 тысяч земель в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.04.2025
Инспекторы обследовали более 40 тысяч земель в Подмосковье с начала года
Обследование более 40 тысяч земельных участков прошло в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:57:00+03:00
2025-04-16T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Обследование более 40 тысяч земельных участков прошло в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Так, в план выездных обследований муниципального земельного контроля вошли земельные участки под садовое некоммерческое товарищество, индивидуальное жилищное строительство. По ним планируют осуществить перерасчет земельного налога в связи с их использованием в предпринимательской деятельности. Также специалисты обследовали земли сельхозназначения, которые проверяют на предмет неиспользования, самовольно занятые земли и другие. "В 2025 году в планах земельного контроля осмотреть 280 тысяч земельных участков, часть из которых уже внесены в мобильные приложения земельных инспекторов. За первый квартал осмотрены 40 тысяч из них. Признаки нарушений выявлены на 14,7 тысячи из них. Наиболее частыми нарушениями использования земель стали неиспользование земельных участков в целях, установленных видом разрешенного использования, и самовольное занятие земель", – приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Подмосковья Тихона Фирсова. Наибольшие объемы по обследованиям за первый квартал года выполнили округа Клин (там земельные инспекторы обследовали 5 тысяч земельных участков), Ступино (3,1 тысячи участков), Солнечногорск (2,5 тысячи участков), Раменский (2,3 тысячи участков) и Дмитровский (2,2 тысячи участков). В министерстве отметили, что основная задача в работе муниципального земельного контроля – профилактика земельных нарушений. Инспекторы выносят предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, проводят профилактические визиты, в ходе которых консультируют правообладателя участка, дают ему рекомендации по соблюдению требований земельного законодательства и устранению правонарушений.
https://ria.ru/20250416/reyd-2011561567.html
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московская область (подмосковье), клин, ступино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Ступино
Инспекторы обследовали более 40 тысяч земель в Подмосковье с начала года

Свыше 40 тысяч земель проверили инспекторы в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дачные участки в Подмосковье
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Обследование более 40 тысяч земельных участков прошло в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Так, в план выездных обследований муниципального земельного контроля вошли земельные участки под садовое некоммерческое товарищество, индивидуальное жилищное строительство. По ним планируют осуществить перерасчет земельного налога в связи с их использованием в предпринимательской деятельности. Также специалисты обследовали земли сельхозназначения, которые проверяют на предмет неиспользования, самовольно занятые земли и другие.
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"В 2025 году в планах земельного контроля осмотреть 280 тысяч земельных участков, часть из которых уже внесены в мобильные приложения земельных инспекторов. За первый квартал осмотрены 40 тысяч из них. Признаки нарушений выявлены на 14,7 тысячи из них. Наиболее частыми нарушениями использования земель стали неиспользование земельных участков в целях, установленных видом разрешенного использования, и самовольное занятие земель", – приводит пресс-служба слова министра имущественных отношений Подмосковья Тихона Фирсова.
Наибольшие объемы по обследованиям за первый квартал года выполнили округа Клин (там земельные инспекторы обследовали 5 тысяч земельных участков), Ступино (3,1 тысячи участков), Солнечногорск (2,5 тысячи участков), Раменский (2,3 тысячи участков) и Дмитровский (2,2 тысячи участков).
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В министерстве отметили, что основная задача в работе муниципального земельного контроля – профилактика земельных нарушений. Инспекторы выносят предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, проводят профилактические визиты, в ходе которых консультируют правообладателя участка, дают ему рекомендации по соблюдению требований земельного законодательства и устранению правонарушений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинСтупино
 
 
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