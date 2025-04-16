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РПЦ вручит подарки на Пасху нуждающимся в новых регионах - РИА Новости, 16.04.2025
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Религия
 
17:37 16.04.2025 (обновлено: 17:38 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/podarki-2011640165.html
РПЦ вручит подарки на Пасху нуждающимся в новых регионах
РПЦ вручит подарки на Пасху нуждающимся в новых регионах - РИА Новости, 16.04.2025
РПЦ вручит подарки на Пасху нуждающимся в новых регионах
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) к Пасхе обеспечит подарками бездомных, подопечных... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:37:00+03:00
2025-04-16T17:38:00+03:00
религия
москва
михаил потокин (протоиерей)
русская православная церковь
курская область
общество
пасха
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) к Пасхе обеспечит подарками бездомных, подопечных социальных центров на новых территориях и в Курске, пациентов церковной больницы святителя Алексия в Москве, а также находящихся в госпиталях раненых, рассказал врио руководителя отдела Михаил Потокин. "(Те, кто получит подарки – ред.) Это бездомные, это наши центры на новых территориях и в Курске, где мы будем поздравлять и детей, и инвалидов, мы многим понесем подарки на дом. Это пациенты больницы святителя Алексия митрополита Московского, которая будет также поздравлять в палатах больных. Это наша служба в госпиталях: мы всем ребятам, кто в госпиталях лежит, уже купили подарки, здесь, в Москве, мы будем вручать их", – сказал Потокин на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он добавил, что на Пасху, как и на Рождество, соцотдел РПЦ организует в Москве для бездомных людей благотворительный ужин.
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москва, михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь, курская область, общество, пасха
Религия, Москва, Михаил Потокин (протоиерей), Русская православная церковь, Курская область, Общество, Пасха
РПЦ вручит подарки на Пасху нуждающимся в новых регионах

РПЦ вручит подарки на Пасху бездомным в новых регионах и раненым в Москве

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкКоробка с пасхальными наборами
Коробка с пасхальными наборами - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Коробка с пасхальными наборами. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) к Пасхе обеспечит подарками бездомных, подопечных социальных центров на новых территориях и в Курске, пациентов церковной больницы святителя Алексия в Москве, а также находящихся в госпиталях раненых, рассказал врио руководителя отдела Михаил Потокин.
"(Те, кто получит подарки – ред.) Это бездомные, это наши центры на новых территориях и в Курске, где мы будем поздравлять и детей, и инвалидов, мы многим понесем подарки на дом. Это пациенты больницы святителя Алексия митрополита Московского, которая будет также поздравлять в палатах больных. Это наша служба в госпиталях: мы всем ребятам, кто в госпиталях лежит, уже купили подарки, здесь, в Москве, мы будем вручать их", – сказал Потокин на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он добавил, что на Пасху, как и на Рождество, соцотдел РПЦ организует в Москве для бездомных людей благотворительный ужин.
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РелигияМоскваМихаил Потокин (протоиерей)Русская православная церковьКурская областьОбществоПасха
 
 
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