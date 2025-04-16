https://ria.ru/20250416/podarki-2011640165.html
РПЦ вручит подарки на Пасху нуждающимся в новых регионах
РПЦ вручит подарки на Пасху нуждающимся в новых регионах - РИА Новости, 16.04.2025
РПЦ вручит подарки на Пасху нуждающимся в новых регионах
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) к Пасхе обеспечит подарками бездомных, подопечных... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:37:00+03:00
2025-04-16T17:37:00+03:00
2025-04-16T17:38:00+03:00
религия
москва
михаил потокин (протоиерей)
русская православная церковь
курская область
общество
пасха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865012285_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_76d635f5d2244ea74b490779b473e331.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) к Пасхе обеспечит подарками бездомных, подопечных социальных центров на новых территориях и в Курске, пациентов церковной больницы святителя Алексия в Москве, а также находящихся в госпиталях раненых, рассказал врио руководителя отдела Михаил Потокин. "(Те, кто получит подарки – ред.) Это бездомные, это наши центры на новых территориях и в Курске, где мы будем поздравлять и детей, и инвалидов, мы многим понесем подарки на дом. Это пациенты больницы святителя Алексия митрополита Московского, которая будет также поздравлять в палатах больных. Это наша служба в госпиталях: мы всем ребятам, кто в госпиталях лежит, уже купили подарки, здесь, в Москве, мы будем вручать их", – сказал Потокин на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он добавил, что на Пасху, как и на Рождество, соцотдел РПЦ организует в Москве для бездомных людей благотворительный ужин.
https://ria.ru/20250416/paskha-1858675417.html
москва
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865012285_0:214:2446:2048_1920x0_80_0_0_859290f6b8f60152fc1e6418aef2b883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил потокин (протоиерей), русская православная церковь, курская область, общество, пасха
Религия, Москва, Михаил Потокин (протоиерей), Русская православная церковь, Курская область, Общество, Пасха
РПЦ вручит подарки на Пасху нуждающимся в новых регионах
РПЦ вручит подарки на Пасху бездомным в новых регионах и раненым в Москве