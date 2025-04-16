https://ria.ru/20250416/pobeda-2011642873.html

Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге

Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге - РИА Новости, 16.04.2025

Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге

Послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:43:00+03:00

2025-04-16T17:43:00+03:00

2025-04-16T17:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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белоруссия

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом, сообщили РИА Новости в пресс-служба администрации бундестага."На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей. Эта оценка привела к тому, что в частности послы Российской Федерации и Белоруссии не были приглашены", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что от более широкого международного присутствия сознательно решили отказаться, иностранные гости не были приглашены на мероприятие.Мероприятие в бундестаге 8 мая посвящено памяти о дне окончания Второй мировой войны и освобождения от нацистского режима. Как сообщало издание Tagesspiegel, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступит с речью на мероприятии.Ранее министерства иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.

https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html

https://ria.ru/20250411/voyna-2010683495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне