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Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге - РИА Новости, 16.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:43 16.04.2025 (обновлено: 17:46 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/pobeda-2011642873.html
Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге
Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге - РИА Новости, 16.04.2025
Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге
Послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:43:00+03:00
2025-04-16T17:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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белоруссия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом, сообщили РИА Новости в пресс-служба администрации бундестага."На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей. Эта оценка привела к тому, что в частности послы Российской Федерации и Белоруссии не были приглашены", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что от более широкого международного присутствия сознательно решили отказаться, иностранные гости не были приглашены на мероприятие.Мероприятие в бундестаге 8 мая посвящено памяти о дне окончания Второй мировой войны и освобождения от нацистского режима. Как сообщало издание Tagesspiegel, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступит с речью на мероприятии.Ранее министерства иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html
https://ria.ru/20250411/voyna-2010683495.html
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россия, белоруссия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Белоруссия, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Послов России и Белоруссии не пригласили на мероприятие 8 мая в бундестаге

Послы РФ и Белоруссии не пригласили на памятное мероприятие 8 мая в бундестаге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Послы России и Белоруссии не приглашены на мероприятие в немецком бундестаге 8 мая в память об окончании Второй мировой войны и победы над нацистским режимом, сообщили РИА Новости в пресс-служба администрации бундестага.
"На памятное мероприятие немецкого бундестага 8 мая приглашены представители дипломатического корпуса. При этом как обычно учитывалась оценка федерального правительства касательно приглашения представителей. Эта оценка привела к тому, что в частности послы Российской Федерации и Белоруссии не были приглашены", - сообщили в пресс-службе.
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Отмечается, что от более широкого международного присутствия сознательно решили отказаться, иностранные гости не были приглашены на мероприятие.
Мероприятие в бундестаге 8 мая посвящено памяти о дне окончания Второй мировой войны и освобождения от нацистского режима. Как сообщало издание Tagesspiegel, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступит с речью на мероприятии.
Ранее министерства иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
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