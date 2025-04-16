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В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 16.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:26 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/pobeda-2011611459.html
В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы
В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 16.04.2025
В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы
Тематический трамвай запустили в Москве в честь 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:26:00+03:00
2025-04-16T16:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
максим ликсутов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тематический трамвай запустили в Москве в честь 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне запустили тематический трамвай. Он будет курсировать по маршруту №7 от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Белорусского вокзала", - говорится в сообщении. Отмечается, что тематическое оформление городского транспорта - это дань памяти героям Великой Отечественной войны и сотрудникам метро, которые работали в тяжелые годы. Они проявили героизм и самоотверженность, внесли значительный вклад в общую Победу. "По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату - 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Тематический трамвай, запущенный к 9 Мая, будет курсировать до конца июня", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы

В Москве по маршруту №7 запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы

© Фото : Дептранс МосквыТематический трамвай в честь 80-летия Победы в Москве
Тематический трамвай в честь 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Дептранс Москвы
Тематический трамвай в честь 80-летия Победы в Москве
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тематический трамвай запустили в Москве в честь 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне запустили тематический трамвай. Он будет курсировать по маршруту №7 от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Белорусского вокзала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тематическое оформление городского транспорта - это дань памяти героям Великой Отечественной войны и сотрудникам метро, которые работали в тяжелые годы. Они проявили героизм и самоотверженность, внесли значительный вклад в общую Победу.
"По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату - 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Тематический трамвай, запущенный к 9 Мая, будет курсировать до конца июня", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Тематический поезд к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В московском метро запустили поезд к юбилею Победы
Вчера, 10:09
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей СобянинМаксим Ликсутов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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