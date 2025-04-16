https://ria.ru/20250416/pobeda-2011611459.html

В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы

В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 16.04.2025

В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы

Тематический трамвай запустили в Москве в честь 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:26:00+03:00

2025-04-16T16:26:00+03:00

2025-04-16T16:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

максим ликсутов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тематический трамвай запустили в Москве в честь 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне запустили тематический трамвай. Он будет курсировать по маршруту №7 от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Белорусского вокзала", - говорится в сообщении. Отмечается, что тематическое оформление городского транспорта - это дань памяти героям Великой Отечественной войны и сотрудникам метро, которые работали в тяжелые годы. Они проявили героизм и самоотверженность, внесли значительный вклад в общую Победу. "По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату - 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Тематический трамвай, запущенный к 9 Мая, будет курсировать до конца июня", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html

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Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне