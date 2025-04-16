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В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы
В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 16.04.2025
В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы
Тематический трамвай запустили в Москве в честь 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:26:00+03:00
2025-04-16T16:26:00+03:00
2025-04-16T16:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
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сергей собянин
максим ликсутов
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Тематический трамвай запустили в Москве в честь 80-летия Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В преддверии празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне запустили тематический трамвай. Он будет курсировать по маршруту №7 от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Белорусского вокзала", - говорится в сообщении. Отмечается, что тематическое оформление городского транспорта - это дань памяти героям Великой Отечественной войны и сотрудникам метро, которые работали в тяжелые годы. Они проявили героизм и самоотверженность, внесли значительный вклад в общую Победу. "По традиции украшаем городской транспорт в честь главных государственных праздников по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В этом году отмечаем особую дату - 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Тематический трамвай, запущенный к 9 Мая, будет курсировать до конца июня", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250416/metro-2011512885.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Москве запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы
В Москве по маршруту №7 запустили тематический трамвай в честь 80-летия Победы