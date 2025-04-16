https://ria.ru/20250416/platonov-2011680198.html
Постпред России при ВТО отметил актуальность реформирования организации
Постпред России при ВТО отметил актуальность реформирования организации - РИА Новости, 16.04.2025
Постпред России при ВТО отметил актуальность реформирования организации
Постпред РФ при ВТО Николай Платонов сообщил РИА Новости, что во время технических консультации 16 апреля с председателем генерального совета ВТО Сакером... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:35:00+03:00
2025-04-16T20:35:00+03:00
2025-04-16T20:35:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ВТО Николай Платонов сообщил РИА Новости, что во время технических консультации 16 апреля с председателем генерального совета ВТО Сакером Абдуллой Альмокбелем подчеркнул актуальность реформирования ВТО в контексте односторонних ограничительных мер. В среду состоялись технические консультации делегации России во главе с постпредом РФ при Всемирной торговой организации Николаем Платоновым с председателем генерального совета ВТО Сакером Абдуллой Альмокбелем по последствиям пошлин США. "Двусторонние консультации состоялись… Со своей стороны, провел мысль о том, что происходящие события дополнительно подсвечивают актуальность реформирования ВТО, целью которого должна стать адаптация её правил к текущим запросам участников при одновременном учете интересов всего членского состава Организации", - сказал он. Платонов добавил, что председатель генсовета ВТО проинформировал делегацию РФ о том, что он заинтересован в получении от членов Организации соображений относительно того, как минимизировать урон многосторонней торговой системе в результате имеющегося роста применения односторонних ограничительных мер. "Им (председателем генсовета – ред.) особенно была выделена проблема негативного воздействия таких мер на наиболее уязвимые страны, неспособные противостоять крупным игрокам мировой торговли", - заключил постпред. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
https://ria.ru/20250408/rossija-2010118595.html
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цены на нефть, сша, россия, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире
Цены на нефть, США, Россия, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Постпред России при ВТО отметил актуальность реформирования организации
Постпред Платонов подчеркнул актуальность реформирования ВТО в контексте пошлин
ЖЕНЕВА, 16 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ВТО Николай Платонов сообщил РИА Новости, что во время технических консультации 16 апреля с председателем генерального совета ВТО Сакером Абдуллой Альмокбелем подчеркнул актуальность реформирования ВТО в контексте односторонних ограничительных мер.
В среду состоялись технические консультации делегации России
во главе с постпредом РФ при Всемирной торговой организации
Николаем Платоновым с председателем генерального совета ВТО Сакером Абдуллой Альмокбелем по последствиям пошлин США
.
"Двусторонние консультации состоялись… Со своей стороны, провел мысль о том, что происходящие события дополнительно подсвечивают актуальность реформирования ВТО, целью которого должна стать адаптация её правил к текущим запросам участников при одновременном учете интересов всего членского состава Организации", - сказал он.
Платонов добавил, что председатель генсовета ВТО проинформировал делегацию РФ о том, что он заинтересован в получении от членов Организации соображений относительно того, как минимизировать урон многосторонней торговой системе в результате имеющегося роста применения односторонних ограничительных мер.
"Им (председателем генсовета – ред.) особенно была выделена проблема негативного воздействия таких мер на наиболее уязвимые страны, неспособные противостоять крупным игрокам мировой торговли", - заключил постпред.
Президент США Дональд Трамп
2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.