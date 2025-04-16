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Задержанный в Пятигорске вел переписку с кураторами из Украины
Задержанный в Пятигорске вел переписку с кураторами из Украины - РИА Новости, 16.04.2025
Задержанный в Пятигорске вел переписку с кураторами из Украины
Задержанный за подготовку теракта в Пятигорске вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на Украине, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:20:00+03:00
2025-04-16T19:20:00+03:00
2025-04-16T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта в Пятигорске вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на Украине, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщал о том, что силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии "Предварительно установлено, что злоумышленник является сторонником международной террористической организации. Он вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на территории Украины", - приводит сайт слова официального представителя министерства Ирины Волк. Отмечается, что в ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты, смартфон и другие предметы, имеющие доказательное значение.
https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html
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Кадры задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске
Кадры задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске
2025-04-16T19:20
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происшествия, пятигорск, украина, россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Пятигорск, Украина, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Пятигорске вел переписку с кураторами из Украины
МВД: у задержанного за подготовку теракта в Пятигорске были кураторы из Украины