https://ria.ru/20250416/pjatigorsk-2011667682.html

Задержанный в Пятигорске вел переписку с кураторами из Украины

Задержанный в Пятигорске вел переписку с кураторами из Украины - РИА Новости, 16.04.2025

Задержанный в Пятигорске вел переписку с кураторами из Украины

Задержанный за подготовку теракта в Пятигорске вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на Украине, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:20:00+03:00

2025-04-16T19:20:00+03:00

2025-04-16T19:20:00+03:00

происшествия

пятигорск

украина

россия

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011654675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e11a9bd391a9676e2b003947c24bb0d.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Задержанный за подготовку теракта в Пятигорске вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на Украине, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщал о том, что силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии "Предварительно установлено, что злоумышленник является сторонником международной террористической организации. Он вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на территории Украины", - приводит сайт слова официального представителя министерства Ирины Волк. Отмечается, что в ходе обысков по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты, смартфон и другие предметы, имеющие доказательное значение.

https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html

пятигорск

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске Кадры задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске 2025-04-16T19:20 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пятигорск, украина, россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)