Песков ответил на вопрос о гарантах соглашения США и Ирана
Песков: вопрос о гарантах соглашения США и Ирана зависит от переговоров
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вопрос того, могут ли Россия и Китай быть гарантами соглашения США и Ирана, зависит от переговоров властей в Вашингтоне и Тегеране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд заявил РИА Новости, что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения между США и исламской республикой о несоздании Тегераном атомной бомбы, поскольку являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и постоянными членами Совета безопасности ООН .
"Конечно же, все будет зависеть от переговоров, которые продолжат Вашингтон и Тегеран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление иранского депутата о том, что РФ и Китай могли бы стать гарантом нового соглашения между Ираном и США по иранской ядерной программе.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
Трамп в начале марта направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в понедельник заявил, что страна согласилась на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между властями в Тегеране и Вашингтоне.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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