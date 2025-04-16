https://ria.ru/20250416/peskov-2011553426.html

Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космонавтики

Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космонавтики - РИА Новости, 16.04.2025

Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космонавтики

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космонавтики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:53:00+03:00

2025-04-16T12:53:00+03:00

2025-04-16T12:59:00+03:00

космос - риа наука

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития космонавтики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин сегодня работает в Кремле. Сегодня на повестке дня у президента в основном тема развития космонавтики, тема развития нашей космической деятельности на долгосрочную перспективу. Это будет достаточно представительное совещание", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь добавил, что в мероприятии будут участвовать все соответствующие ведомства. "В основном все ведомства (будут участвовать - ред.), которые имеют отношение к развитию космической отрасли, поэтому тема сегодня сложная, но столь необходимая для нашей страны, для всех заделов", - заключил Песков.

https://ria.ru/20250413/kosmonavtika-2004508312.html

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космос - риа наука, россия, дмитрий песков, владимир путин