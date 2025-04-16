https://ria.ru/20250416/peskov-2011553336.html

Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков

Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 16.04.2025

Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:53:00+03:00

2025-04-16T12:53:00+03:00

2025-04-16T13:24:00+03:00

киев

россия

дмитрий песков

в мире

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией."Киевский режим по-прежнему, кстати, имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать о том, что документально это запрещено президенту Украины", - сказал Песков.Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250416/peskov-2011553000.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, дмитрий песков, в мире, владимир зеленский