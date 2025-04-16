https://ria.ru/20250416/peskov-2011553336.html
Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков
Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 16.04.2025
Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:53:00+03:00
2025-04-16T12:53:00+03:00
2025-04-16T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией."Киевский режим по-прежнему, кстати, имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать о том, что документально это запрещено президенту Украины", - сказал Песков.Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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киев, россия, дмитрий песков, в мире, владимир зеленский
Киев, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Зеленский
Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков
Песков: Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с РФ