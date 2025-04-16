https://ria.ru/20250416/peskov-2011553092.html

Песков заявил о готовности России способствовать решению ядерной проблемы

Песков заявил о готовности России способствовать решению ядерной проблемы - РИА Новости, 16.04.2025

Песков заявил о готовности России способствовать решению ядерной проблемы

Россия сохраняет готовность способствовать урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:52:00+03:00

2025-04-16T12:52:00+03:00

2025-04-16T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия сохраняет готовность способствовать урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Российская Федерация сохраняет готовность всемерно, по возможности, способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами. Мы будем готовы делать все, что от нас будет зависеть", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление иранского депутата о том, что РФ и Китай могли бы стать гарантами нового соглашения между Ираном и США по иранской ядерной программе.В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250116/iran-1994090775.html

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иран, в мире, цены на нефть, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, али хаменеи