https://ria.ru/20250416/peskov-2011553000.html

Песков оценил продление военного положения на Украине

Песков оценил продление военного положения на Украине - РИА Новости, 16.04.2025

Песков оценил продление военного положения на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине, отметил, что киевский режим так пытается... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:51:00+03:00

2025-04-16T12:51:00+03:00

2025-04-16T13:27:00+03:00

украина

дмитрий песков

в мире

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киев

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине, отметил, что киевский режим так пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию.Журналист спросил Пескова, считают ли в Кремле то, что Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации военного положения, очередным подтверждением, что Киев не желает идти мирным путем, перестраиваться на путь диалога, а просто пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию."Безусловно, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Мы видели также, кстати говоря, заявление предыдущего президента (Петра - ред.) Порошенко о том, что фактически там дело идет к таким сильно авторитарным тенденциям. Вот это совершенно понятно", - сказал Песков.Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250416/peskov-2011553336.html

украина

россия

киев

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украина, дмитрий песков, в мире, россия, киев, алексей гончаренко, верховная рада украины