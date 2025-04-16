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Песков оценил продление военного положения на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
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12:51 16.04.2025 (обновлено: 13:27 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/peskov-2011553000.html
Песков оценил продление военного положения на Украине
Песков оценил продление военного положения на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
Песков оценил продление военного положения на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине, отметил, что киевский режим так пытается... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:51:00+03:00
2025-04-16T13:27:00+03:00
украина
дмитрий песков
в мире
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алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине, отметил, что киевский режим так пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию.Журналист спросил Пескова, считают ли в Кремле то, что Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации военного положения, очередным подтверждением, что Киев не желает идти мирным путем, перестраиваться на путь диалога, а просто пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию."Безусловно, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Мы видели также, кстати говоря, заявление предыдущего президента (Петра - ред.) Порошенко о том, что фактически там дело идет к таким сильно авторитарным тенденциям. Вот это совершенно понятно", - сказал Песков.Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250416/peskov-2011553336.html
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украина, дмитрий песков, в мире, россия, киев, алексей гончаренко, верховная рада украины
Украина, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Киев, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Песков оценил продление военного положения на Украине

Песков: киевский режим пытается сохранить неустойчивую конструкцию

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине, отметил, что киевский режим так пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию.
Журналист спросил Пескова, считают ли в Кремле то, что Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации военного положения, очередным подтверждением, что Киев не желает идти мирным путем, перестраиваться на путь диалога, а просто пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию.
"Безусловно, киевский режим пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Мы видели также, кстати говоря, заявление предыдущего президента (Петра - ред.) Порошенко о том, что фактически там дело идет к таким сильно авторитарным тенденциям. Вот это совершенно понятно", - сказал Песков.
Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Рада на Украине продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Киев по-прежнему запрещает себе переговоры с Россией, заявил Песков
12:53
 
УкраинаДмитрий ПесковВ миреРоссияКиевАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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