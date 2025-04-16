https://ria.ru/20250416/perm-2011569711.html

В Пермском крае проверят школу, в которой, предположительно, мыли котлеты

В Пермском крае проверят школу, в которой, предположительно, мыли котлеты - РИА Новости, 16.04.2025

В Пермском крае проверят школу, в которой, предположительно, мыли котлеты

Власти начали проверку после появления информации о том, что в школе поселка в Пермском крае повар мыла выброшенные котлеты, чтобы снова отдать детям, сообщили... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:59:00+03:00

2025-04-16T13:59:00+03:00

2025-04-16T13:59:00+03:00

происшествия

пермский край

уральский

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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Власти начали проверку после появления информации о том, что в школе поселка в Пермском крае повар мыла выброшенные котлеты, чтобы снова отдать детям, сообщили РИА Новости в администрации Нытвенского округа. Ранее в соцсетях и пермских СМИ было опубликовано видео из школы поселка Уральский в Нытвенском округе, как повар в столовой моет котлеты. Уточнялось, что это выброшенные мясные изделия, которые якобы планировалось снова отдать детям. "По информации управления образования… проводится служебная проверка. Ранее на питание жалоб от детей и родителей не поступало. Будет усилен контроль за организацией качественного и безопасного питания обучающихся и соблюдением санитарных требований", - рассказали в местной администрации.

https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010434261.html

пермский край

уральский

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происшествия, пермский край, уральский