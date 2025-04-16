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В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину
В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину - РИА Новости, 16.04.2025
В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину
Полиция проводит проверку по данным о нападении собак бойцовской породы на мужчину перед зданием предприятия в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:08:00+03:00
2025-04-16T09:08:00+03:00
2025-04-16T09:08:00+03:00
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по данным о нападении собак бойцовской породы на мужчину перед зданием предприятия в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что бойцовские собаки напали на пермяка перед зданием одного из предприятий. Пришедший на собеседование житель оставил двух своих собак привязанными к забору, животные сорвались с привязи и начали бросаться на прохожих. Одному мужчине не удалось убежать, псы накинулись на него и сильно покусали. Собак от пострадавшего с помощью огнетушителя отогнали прохожие. Кроме того, у увидевшего произошедшее охранника случился инфаркт, он скончался. "Свердловский отдел полиции от очевидца поступило сообщение о том, что прохожего покусали собаки. Личность владельца собак установлена. Пострадавший мужчина 1989 года рождения госпитализирован с травмой руки. Проводится проверка", - рассказали в ведомстве. Собеседник уточнил, что на место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии.
https://ria.ru/20240815/napadenie-1966491091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Пермь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину
Полиция начала проверку после нападения двух бойцовских собак на мужчину в Перми
ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по данным о нападении собак бойцовской породы на мужчину перед зданием предприятия в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что бойцовские собаки напали на пермяка перед зданием одного из предприятий. Пришедший на собеседование житель оставил двух своих собак привязанными к забору, животные сорвались с привязи и начали бросаться на прохожих. Одному мужчине не удалось убежать, псы накинулись на него и сильно покусали. Собак от пострадавшего с помощью огнетушителя отогнали прохожие. Кроме того, у увидевшего произошедшее охранника случился инфаркт, он скончался.
"Свердловский отдел полиции от очевидца поступило сообщение о том, что прохожего покусали собаки. Личность владельца собак установлена. Пострадавший мужчина 1989 года рождения госпитализирован с травмой руки. Проводится проверка", - рассказали в ведомстве.
Собеседник уточнил, что на место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии
.