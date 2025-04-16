https://ria.ru/20250416/perm-2011503237.html

В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину

В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину - РИА Новости, 16.04.2025

В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину

Полиция проводит проверку по данным о нападении собак бойцовской породы на мужчину перед зданием предприятия в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:08:00+03:00

2025-04-16T09:08:00+03:00

2025-04-16T09:08:00+03:00

происшествия

пермь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по данным о нападении собак бойцовской породы на мужчину перед зданием предприятия в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что бойцовские собаки напали на пермяка перед зданием одного из предприятий. Пришедший на собеседование житель оставил двух своих собак привязанными к забору, животные сорвались с привязи и начали бросаться на прохожих. Одному мужчине не удалось убежать, псы накинулись на него и сильно покусали. Собак от пострадавшего с помощью огнетушителя отогнали прохожие. Кроме того, у увидевшего произошедшее охранника случился инфаркт, он скончался. "Свердловский отдел полиции от очевидца поступило сообщение о том, что прохожего покусали собаки. Личность владельца собак установлена. Пострадавший мужчина 1989 года рождения госпитализирован с травмой руки. Проводится проверка", - рассказали в ведомстве. Собеседник уточнил, что на место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии.

https://ria.ru/20240815/napadenie-1966491091.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)