Рейтинг@Mail.ru
В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/perm-2011503237.html
В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину
В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину - РИА Новости, 16.04.2025
В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину
Полиция проводит проверку по данным о нападении собак бойцовской породы на мужчину перед зданием предприятия в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:08:00+03:00
2025-04-16T09:08:00+03:00
происшествия
пермь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по данным о нападении собак бойцовской породы на мужчину перед зданием предприятия в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что бойцовские собаки напали на пермяка перед зданием одного из предприятий. Пришедший на собеседование житель оставил двух своих собак привязанными к забору, животные сорвались с привязи и начали бросаться на прохожих. Одному мужчине не удалось убежать, псы накинулись на него и сильно покусали. Собак от пострадавшего с помощью огнетушителя отогнали прохожие. Кроме того, у увидевшего произошедшее охранника случился инфаркт, он скончался. "Свердловский отдел полиции от очевидца поступило сообщение о том, что прохожего покусали собаки. Личность владельца собак установлена. Пострадавший мужчина 1989 года рождения госпитализирован с травмой руки. Проводится проверка", - рассказали в ведомстве. Собеседник уточнил, что на место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии.
https://ria.ru/20240815/napadenie-1966491091.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Пермь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Перми проверяют сообщения о нападении бойцовских собак на мужчину

Полиция начала проверку после нападения двух бойцовских собак на мужчину в Перми

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 16 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по данным о нападении собак бойцовской породы на мужчину перед зданием предприятия в Перми, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
Ранее в местных пабликах в соцсетях жители написали, что бойцовские собаки напали на пермяка перед зданием одного из предприятий. Пришедший на собеседование житель оставил двух своих собак привязанными к забору, животные сорвались с привязи и начали бросаться на прохожих. Одному мужчине не удалось убежать, псы накинулись на него и сильно покусали. Собак от пострадавшего с помощью огнетушителя отогнали прохожие. Кроме того, у увидевшего произошедшее охранника случился инфаркт, он скончался.
"Свердловский отдел полиции от очевидца поступило сообщение о том, что прохожего покусали собаки. Личность владельца собак установлена. Пострадавший мужчина 1989 года рождения госпитализирован с травмой руки. Проводится проверка", - рассказали в ведомстве.
Собеседник уточнил, что на место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В Перми заведут дело после данных о нападении на мужчину и его собаку
15 августа 2024, 22:02
 
ПроисшествияПермьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала