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Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за погоды
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за погоды - РИА Новости, 16.04.2025
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за погоды
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в среду приостановила работу из-за непогоды, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:30:00+03:00
2025-04-16T15:30:00+03:00
2025-04-16T15:30:00+03:00
ванино
холмск
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апр – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в среду приостановила работу из-за непогоды, информирует региональный главк МЧС России. "С 23.00 (15.00 мск) 16 апреля паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, по прогнозам метеорологов, движение паромов из порта Ванино может начаться в начале суток 17 апреля.
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ванино
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ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ванино, Холмск, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за погоды
МЧС сообщило о закрытии паромной переправы между Сахалином и материком