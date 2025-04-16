https://ria.ru/20250416/pereprava-2011593568.html

Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за погоды

Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за погоды - РИА Новости, 16.04.2025

Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за погоды

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в среду приостановила работу из-за непогоды, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:30:00+03:00

2025-04-16T15:30:00+03:00

2025-04-16T15:30:00+03:00

ванино

холмск

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апр – РИА Новости. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) в среду приостановила работу из-за непогоды, информирует региональный главк МЧС России. "С 23.00 (15.00 мск) 16 апреля паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, по прогнозам метеорологов, движение паромов из порта Ванино может начаться в начале суток 17 апреля.

https://ria.ru/20250414/primore-2011066920.html

ванино

холмск

сахалин

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ванино, холмск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)