https://ria.ru/20250416/peregovory-2011584633.html

Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля

Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля - РИА Новости, 16.04.2025

Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля

Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:03:00+03:00

2025-04-16T15:03:00+03:00

2025-04-16T15:06:00+03:00

москва

владимир путин

катар

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823640651_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e310631968b5a992ce8fe38bd44bf964.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Аль Тани, который посетит Россию с официальным визитом. Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250416/katar-2011553713.html

москва

катар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир путин, катар, россия, в мире