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Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля - РИА Новости, 16.04.2025
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15:03 16.04.2025 (обновлено: 15:06 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/peregovory-2011584633.html
Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля
Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля - РИА Новости, 16.04.2025
Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля
Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:03:00+03:00
2025-04-16T15:06:00+03:00
москва
владимир путин
катар
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Аль Тани, который посетит Россию с официальным визитом. Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250416/katar-2011553713.html
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москва, владимир путин, катар, россия, в мире
Москва, Владимир Путин, Катар, Россия, В мире
Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля

Переговоры Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Аль Тани, который посетит Россию с официальным визитом. Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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Вчера, 12:55
 
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