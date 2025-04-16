https://ria.ru/20250416/peregovory-2011584633.html
Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля
Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля - РИА Новости, 16.04.2025
Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля
Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:03:00+03:00
2025-04-16T15:03:00+03:00
2025-04-16T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого апреля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Аль Тани, который посетит Россию с официальным визитом. Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, катар, россия, в мире
Москва, Владимир Путин, Катар, Россия, В мире
Переговоры Путина с эмиром Катара пройдут 17 апреля
Переговоры Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве