https://ria.ru/20250416/pentagon-2011643844.html

Пентагон прокомментировал сообщения о якобы выводе войск с базы в Сирии

Пентагон прокомментировал сообщения о якобы выводе войск с базы в Сирии - РИА Новости, 16.04.2025

Пентагон прокомментировал сообщения о якобы выводе войск с базы в Сирии

Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы выводе американских сил с военной базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявив, что США регулярно... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:45:00+03:00

2025-04-16T17:45:00+03:00

2025-04-16T17:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы выводе американских сил с военной базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей. Ранее панарабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источник в курдском формировании "Сирийские демократические силы" (СДС) сообщила, что США приступили к выводу своих сил с военной базы, расположенной близ крупнейшего месторождения газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор. По данным газеты, первая колонна из 70 единиц техники покинула базу около десяти дней назад, в составе колонны в том числе была тяжелая техника на тягачах. Вторая колонна из 200 единиц техники покинула "Конико" позавчера. Колонны с базы якобы направились в сторону Ирбиля в иракском Курдистане. "Министерство обороны регулярно перераспределяет силы в зависимости от оперативных потребностей и непредвиденных обстоятельств. Эти передислокации демонстрируют гибкий характер глобальной оборонной политики США и способность США к развертыванию по всему миру в кратчайшие сроки для реагирования на меняющиеся угрозы безопасности", - заявили РИА Новости в военном ведомстве. Во вторник Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы сокращении американского присутствия в Сирии, также заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей. А телеканал CBS News сообщил во вторник о том, что Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Сирии, выведя часть состава в 2 тысячи человек и сосредоточив оставшиеся войска на меньшем количестве баз в стране.

https://ria.ru/20250409/izrail-2010149962.html

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001259138.html

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дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, министерство обороны сша, сирийские демократические силы