Пентагон прокомментировал сообщения о якобы выводе войск с базы в Сирии
Пентагон: США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей
© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы выводе американских сил с военной базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей.
Ранее панарабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источник в курдском формировании "Сирийские демократические силы" (СДС) сообщила, что США приступили к выводу своих сил с военной базы, расположенной близ крупнейшего месторождения газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор. По данным газеты, первая колонна из 70 единиц техники покинула базу около десяти дней назад, в составе колонны в том числе была тяжелая техника на тягачах. Вторая колонна из 200 единиц техники покинула "Конико" позавчера. Колонны с базы якобы направились в сторону Ирбиля в иракском Курдистане.
"Министерство обороны регулярно перераспределяет силы в зависимости от оперативных потребностей и непредвиденных обстоятельств. Эти передислокации демонстрируют гибкий характер глобальной оборонной политики США и способность США к развертыванию по всему миру в кратчайшие сроки для реагирования на меняющиеся угрозы безопасности", - заявили РИА Новости в военном ведомстве.
Во вторник Пентагон прокомментировал РИА Новости сообщения о якобы сокращении американского присутствия в Сирии, также заявив, что США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей. А телеканал CBS News сообщил во вторник о том, что Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Сирии, выведя часть состава в 2 тысячи человек и сосредоточив оставшиеся войска на меньшем количестве баз в стране.
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