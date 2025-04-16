https://ria.ru/20250416/pentagon-2011622207.html
Politico: из Пентагона увольняются сотрудники из-за департамента Маска
Politico: из Пентагона увольняются сотрудники из-за департамента Маска - РИА Новости, 16.04.2025
Politico: из Пентагона увольняются сотрудники из-за департамента Маска
Из Пентагона в рамках сокращений, проводимых департаментом государственной эффективности США (DOGE), увольняются почти все сотрудники службы цифровой обороны... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:56:00+03:00
2025-04-16T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Из Пентагона в рамках сокращений, проводимых департаментом государственной эффективности США (DOGE), увольняются почти все сотрудники службы цифровой обороны (Defense Digital Service, DDS), которые занимались развитием цифровых технологий и внедрением инноваций, сообщает Politico со ссылкой на источники. "Под давлением DOGE из Пентагона в течение месяца уволится почти весь персонал службы цифровой обороны", - сообщает издание. Всего в отделе, открытом в 2015 году, работают 14 сотрудников. Его глава Дженнифер Хэй заявила изданию, что сокращения проходят под эгидой программы DOGE по внедрению искусственного интеллекта и автоматизации. В Пентагоне заявили журналу, что функции отдела перейдут к департаменту цифровых технологий и искусственного интеллекта, которому подчиняется DDS. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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в мире, технологии, министерство обороны сша, politico
В мире, Технологии, Министерство обороны США, Politico
Politico: из Пентагона увольняются сотрудники из-за департамента Маска
Politico: из Пентагона под давлением DOGE уходят сотрудники
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Из Пентагона в рамках сокращений, проводимых департаментом государственной эффективности США (DOGE), увольняются почти все сотрудники службы цифровой обороны (Defense Digital Service, DDS), которые занимались развитием цифровых технологий и внедрением инноваций, сообщает Politico со ссылкой на источники.
"Под давлением DOGE из Пентагона
в течение месяца уволится почти весь персонал службы цифровой обороны", - сообщает издание.
Всего в отделе, открытом в 2015 году, работают 14 сотрудников. Его глава Дженнифер Хэй заявила изданию, что сокращения проходят под эгидой программы DOGE по внедрению искусственного интеллекта и автоматизации.
В Пентагоне заявили журналу, что функции отдела перейдут к департаменту цифровых технологий и искусственного интеллекта, которому подчиняется DDS.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".