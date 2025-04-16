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Politico: сотрудника Пентагона отстранили от работы из-за утечки информации
Politico: сотрудника Пентагона отстранили от работы из-за утечки информации - РИА Новости, 16.04.2025
Politico: сотрудника Пентагона отстранили от работы из-за утечки информации
Еще одного сотрудника Пентагона отстранили от работы в рамках расследования утечек информации, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:53:00+03:00
2025-04-16T08:53:00+03:00
2025-04-16T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Еще одного сотрудника Пентагона отстранили от работы в рамках расследования утечек информации, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. Ранее агентство Рейтер передавало, что советника министра обороны США Дэна Колдуэлла на фоне расследования отправили в административный отпуск по подозрению в утечке информации. "Заместитель главы аппарата Пентагона Дэрин Селник также был отстранен от работы в рамках того же расследования и выдворен из здания", - пишет издание. По информации Politico, расследование утечек касается военных планов США в отношении Панамского канала, направления второго авианосца в Красное море, визита предпринимателя Илона Маска в Пентагон, а также приостановки передачи развединформации Украине.
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в мире, сша, панамский канал, красное море, илон маск, министерство обороны сша, politico
В мире, США, Панамский канал, Красное море, Илон Маск, Министерство обороны США, Politico
Politico: сотрудника Пентагона отстранили от работы из-за утечки информации
Politico: одного сотрудника Пентагона отстранили в рамках расследования утечек