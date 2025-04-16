https://ria.ru/20250416/pensii-2011565896.html

Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии

Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии - РИА Новости, 16.04.2025

Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии

Число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона, следует из... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:45:00+03:00

2025-04-16T13:45:00+03:00

2025-04-16T22:25:00+03:00

общество

россия

пенсии

социальный фонд россии

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона, следует из данных Социального фонда. Эти цифры актуальны по состоянию на 31 декабря 2024 года.Отмечается, что федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона. Они положены всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.

https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, пенсии, социальный фонд россии