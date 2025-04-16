https://ria.ru/20250416/pensii-2011565896.html
Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии
Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии - РИА Новости, 16.04.2025
Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии
Число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона, следует из... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:45:00+03:00
2025-04-16T13:45:00+03:00
2025-04-16T22:25:00+03:00
общество
россия
пенсии
социальный фонд россии
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона, следует из данных Социального фонда. Эти цифры актуальны по состоянию на 31 декабря 2024 года.Отмечается, что федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона. Они положены всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.
https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсии, социальный фонд россии
Общество, Россия, Пенсии, Социальный фонд России
Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии
Соцфонд: число россиян, получающих доплату к пенсии, составило 6,1 миллиона
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона, следует из данных Социального фонда.
Эти цифры актуальны по состоянию на 31 декабря 2024 года.
Отмечается, что федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.
Они положены всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.