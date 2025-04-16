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Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии - РИА Новости, 16.04.2025
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13:45 16.04.2025 (обновлено: 22:25 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/pensii-2011565896.html
Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии
Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии - РИА Новости, 16.04.2025
Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии
Число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона, следует из... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:45:00+03:00
2025-04-16T22:25:00+03:00
общество
россия
пенсии
социальный фонд россии
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона, следует из данных Социального фонда. Эти цифры актуальны по состоянию на 31 декабря 2024 года.Отмечается, что федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона. Они положены всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.
https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html
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общество, россия, пенсии, социальный фонд россии
Общество, Россия, Пенсии, Социальный фонд России
Соцфонд назвал число россиян, получающих доплату к пенсии

Соцфонд: число россиян, получающих доплату к пенсии, составило 6,1 миллиона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Число россиян, получающих доплату к пенсии для доведения уровня материального обеспечения до величины прожиточного минимума, составило 6,1 миллиона, следует из данных Социального фонда.
Эти цифры актуальны по состоянию на 31 декабря 2024 года.
Отмечается, что федеральные доплаты получают 2,9 миллиона граждан, региональные — 3,2 миллиона.
Они положены всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.
Весенним днем на одном из бульваров Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Определено количество пенсионеров в России
4 апреля, 03:08
 
ОбществоРоссияПенсииСоциальный фонд России
 
 
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