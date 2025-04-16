https://ria.ru/20250416/paskha-2011616800.html

В РПЦ призвали рассмотреть идею выходного после Пасхи

В РПЦ призвали рассмотреть идею выходного после Пасхи - РИА Новости, 16.04.2025

В РПЦ призвали рассмотреть идею выходного после Пасхи

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поддержал идею сделать выходным днем... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:40:00+03:00

2025-04-16T16:40:00+03:00

2025-04-16T16:42:00+03:00

россия

религия

вахтанг кипшидзе

федор лукьянов

михаил потокин (протоиерей)

московский патриархат

госдума рф

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003418558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_449c52241305b473d03173fb827ed668.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поддержал идею сделать выходным днем понедельник после пасхи."Сейчас один из депутатов Государственной Думы обратился в региональные органы власти, к губернаторам с предложением тоже сделать хотя бы первый день пасхальной недели выходным", — сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Для рассмотрения этой идеи есть все исторические, культурные, религиозные предпосылки, считает Кипшидзе.Он напомнил, что традиция отдыхать один или два дня сохранилась в Европе, а в России традиционные религии пользуются правом установить региональные праздники.Конечно, любой праздник можно редуцировать до этого. А, так, конечно, по мере того, как наше общество будет осознавать для себя значение праздника Воскресения Христова и понимать, что он не менее значим, чем полюбившийся нам Новый год, или какой-нибудь другой государственный праздник, то, конечно, это движение можно только приветствоватьПредставитель церкви подчеркнул, что предложение стоит приветствовать лишь при условии осознания обществом значения праздника Воскресения Христова и понимания, что он не менее важен, чем любой государственный праздник."Нам не хотелось бы, чтобы этот выходной превратился не в праздник, когда люди вспоминают Воскресение Христово, а когда исключительно съедают еще одну порцию шашлыков", — подытожил он.В свою очередь, и. о. председателя отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин заметил, что многие приходят в храмы на Светлой седмице (особой праздничной неделе после Пасхи).Введение двухдневного выходного придаст празднику значимости в глазах общественности, уверен отец Михаил."Если мы будем детей наших воспитывать в том, что они должны радоваться зарплатам, каким-то материальным благам и так далее, они рожать детей не будут. Очень важно духовно поставить приоритеты, пускай даже таким способом, — заключил он.Ранее депутат от партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев заявил, что в Госдуме разработают законопроект, согласно которому понедельник после праздников Пасхи и Святой Троицы (эти православные праздники всегда выпадают на воскресные дни) становится выходным днем. По его мнению, такое решение позволит каждому провести больше времени в семейном кругу и сосредоточиться на по-настоящему важных вещах и вере. По его словам, это позволит укрепить традиции, преумножив их смысл будущих поколений.Как позже заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства (РПЦ) иерей Федор Лукьянов, идея сделать праздничными нерабочими днями понедельники после Пасхи и Троицы имеет историческое основание. Он напомнил, что в Российской империи двунадесятые праздники (12 главных церковных праздников) были нерабочими днями. В частности, тогда отдыхали на следующий день после Троицы и Пасхи, более того, праздничной была вся Светлая седмица.Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля — если считать вместе со Страстной неделей. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.

https://ria.ru/20250416/krashenki-1856777187.html

https://ria.ru/20250416/sedmitsa-1857061003.html

https://ria.ru/20250416/post-1850387242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вахтанг кипшидзе, федор лукьянов, михаил потокин (протоиерей), московский патриархат, госдума рф, русская православная церковь, пасха, общество