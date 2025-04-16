Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ назвали Пасху неподходящим днем для поминовения усопших - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:26 16.04.2025 (обновлено: 17:36 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/paskha-2011593396.html
В РПЦ назвали Пасху неподходящим днем для поминовения усопших
В РПЦ назвали Пасху неподходящим днем для поминовения усопших - РИА Новости, 16.04.2025
В РПЦ назвали Пасху неподходящим днем для поминовения усопших
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на пасхальной... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:26:00+03:00
2025-04-16T17:36:00+03:00
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
пасха
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149226/88/1492268872_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d197483f04bc3cb168a334cfa01af6a9.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" рассказал, что Пасха не является подходящим днем для поминовения усопших, и напомнил, что в Церкви таким днем считается Радоница - вторник второй недели после Пасхи (в 2025 году – 29 апреля). "Что касается посещения кладбищ, то мы знаем, что Церковь для этой цели определяет другой день – Радоницу… Все-таки сам день Пасхи, конечно, не является в полной мере подходящим для поминовения усопших", – сказал Кипшидзе. Он отметил рост числа людей, понимающих это. "Число людей, которые на Радоницу поминают усопших, все-таки растет. Например, я не вижу уже такого массового наплыва на кладбищах, который, может быть, был в советское время. Люди понимают, что все-таки смысл Пасхи не в том, чтобы вспоминать усопших", – заключил он.
https://ria.ru/20250416/paskha-1784063287.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149226/88/1492268872_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d00f9d49eca51ee51e281426ca1ba2bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вахтанг кипшидзе, московский патриархат, пасха, русская православная церковь
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Пасха, Русская православная церковь
В РПЦ назвали Пасху неподходящим днем для поминовения усопших

РПЦ: Пасха не подходит для поминовения усопших, для этого есть Радоница

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПасхальные яйца
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Пасхальные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" рассказал, что Пасха не является подходящим днем для поминовения усопших, и напомнил, что в Церкви таким днем считается Радоница - вторник второй недели после Пасхи (в 2025 году – 29 апреля).
"Что касается посещения кладбищ, то мы знаем, что Церковь для этой цели определяет другой день – Радоницу… Все-таки сам день Пасхи, конечно, не является в полной мере подходящим для поминовения усопших", – сказал Кипшидзе.
Он отметил рост числа людей, понимающих это.
"Число людей, которые на Радоницу поминают усопших, все-таки растет. Например, я не вижу уже такого массового наплыва на кладбищах, который, может быть, был в советское время. Люди понимают, что все-таки смысл Пасхи не в том, чтобы вспоминать усопших", – заключил он.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Пасха: когда будет в 2025 году, суть и традиции праздника
Вчера, 12:40
 
РелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатПасхаРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала