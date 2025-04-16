https://ria.ru/20250416/paskha-2011593396.html
В РПЦ назвали Пасху неподходящим днем для поминовения усопших
В РПЦ назвали Пасху неподходящим днем для поминовения усопших - РИА Новости, 16.04.2025
В РПЦ назвали Пасху неподходящим днем для поминовения усопших
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на пасхальной... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:26:00+03:00
2025-04-16T15:26:00+03:00
2025-04-16T17:36:00+03:00
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
пасха
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" рассказал, что Пасха не является подходящим днем для поминовения усопших, и напомнил, что в Церкви таким днем считается Радоница - вторник второй недели после Пасхи (в 2025 году – 29 апреля). "Что касается посещения кладбищ, то мы знаем, что Церковь для этой цели определяет другой день – Радоницу… Все-таки сам день Пасхи, конечно, не является в полной мере подходящим для поминовения усопших", – сказал Кипшидзе. Он отметил рост числа людей, понимающих это. "Число людей, которые на Радоницу поминают усопших, все-таки растет. Например, я не вижу уже такого массового наплыва на кладбищах, который, может быть, был в советское время. Люди понимают, что все-таки смысл Пасхи не в том, чтобы вспоминать усопших", – заключил он.
https://ria.ru/20250416/paskha-1784063287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вахтанг кипшидзе, московский патриархат, пасха, русская православная церковь
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Пасха, Русская православная церковь
В РПЦ назвали Пасху неподходящим днем для поминовения усопших
РПЦ: Пасха не подходит для поминовения усопших, для этого есть Радоница
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" рассказал, что Пасха не является подходящим днем для поминовения усопших, и напомнил, что в Церкви таким днем считается Радоница - вторник второй недели после Пасхи (в 2025 году – 29 апреля).
"Что касается посещения кладбищ, то мы знаем, что Церковь для этой цели определяет другой день – Радоницу… Все-таки сам день Пасхи, конечно, не является в полной мере подходящим для поминовения усопших", – сказал Кипшидзе
.
Он отметил рост числа людей, понимающих это.
"Число людей, которые на Радоницу поминают усопших, все-таки растет. Например, я не вижу уже такого массового наплыва на кладбищах, который, может быть, был в советское время. Люди понимают, что все-таки смысл Пасхи не в том, чтобы вспоминать усопших", – заключил он.