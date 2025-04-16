Рейтинг@Mail.ru
Вулина не включили в предложенный состав правительства Сербии - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/partija-2011594667.html
Вулина не включили в предложенный состав правительства Сербии
Вулина не включили в предложенный состав правительства Сербии - РИА Новости, 16.04.2025
Вулина не включили в предложенный состав правительства Сербии
Вице-премьер с техническим мандатом Александр Вулин не включен в предложенный состав нового правительства Сербии, хотя заслужил право быть в кабмине, но... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:34:00+03:00
2025-04-16T15:34:00+03:00
в мире
сербия
сша
белград (город)
александр вулин
александр вучич
ивица дачич
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971227_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_eddf23b264550f8de572829743e70036.jpg
БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Вице-премьер с техническим мандатом Александр Вулин не включен в предложенный состав нового правительства Сербии, хотя заслужил право быть в кабмине, но основанная им партия "Движение социалистов" продолжит поддержку правительства и президента Александра Вучича, заявил председатель партии Боян Торбица. В среду Скупщина (парламент) Сербии проводит рассмотрение нового состава и программы правительства во главе с кандидатом в премьеры эндокринологом и университетским преподавателем Джуро Мацутом. Накануне он огласил предложенный состав и программу кабмина, в котором нет вице-премьера Александра Вулина, против вхождения которого в правительство открыто выступил ЕС. "Господин Мацут, в своей программе вы сказали, что все должно быть подчинено интересам отечества, нашей Сербии, и мы это полностью поддерживаем, как и то, что вы сказали, что все должно быть подчинено интересам сербского народа. Не могу не констатировать, что ради этого в данном правительстве должно было найтись место для бесспорного идеолога политического объединения сербского народа через идею "Сербского мира" Александра Вулина и боюсь, что время это еще покажет. Его деятельность и результаты работы: от главы канцелярии по Косово и Метохии, через минтруда, МО, МВД, Агентство безопасности и информации и последние обязанности – зампредседателя правительства и установление сотрудничества с БРИКС и поддержка связей Сербии и сербского народа с истинно дружескими странами и народами, как РФ, Белоруссия и КНР", - заявил Торбица на заседании. Он подчеркнул при этом, что отсутствие основателя "Движения социалистов" среди кандидатов в министры не станет причиной неприязни, поскольку "слишком долго идем вместе в нашей борьбе за лучшее будущее Сербии". Партия Вулина и Торбицы входит в коалицию с правящей Сербской прогрессивной партией с 2012 года, сейчас ей принадлежат два мандата из 250-ти в Скупщине Сербии. "Предложенное правительство будет иметь полную поддержку "Движения социалистов" как надежного коалиционного партнера, если оно будет правительством преемственности и станет последовательно проводить политическую программу "Прыжок в будущее 2027" в чем президент Александр Вучич имеет нашу полную поддержку. Это твердая гарантия того, что Сербия продолжит путь развития, будет все сильнее экономически, хозяйственно и финансово, политически стабильной и социально более ответственной", - указал председатель партии. В списке предложенных на формирование кабмина министров 31 позиция, как и в прошлом правительстве. Министр просвещения (образования) Славица Джукич-Деянович будет сменена Деяном Вуком Станковичем. На основных постах министры совпадают с уходящим правительством. Единственное ключевое отличие – отсутствие в списке вице-премьера Александра Вулина, ранее последовательно возглавлявшего МО, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии, чьего отсутствия в новом кабмине потребовал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Согласно предложенному составу кабмина, первым вице-премьером и главой минфина остается Синиша Мали, вице-премьером и главой МВД - Ивица Дачич, министром иностранных дел остается экс-посол в США Марко Джурич, министром обороны - Братислав Гашич, министром энергетики – Дубравка Джедович-Ханданович. Министром без портфеля, ответственным за международное экономическое сотрудничество, продолжит быть Ненад Попович, почетный председатель фонда "Бессмертный полк Сербия". Будущий глава правительства Джуро Мацут, рожденный в 1963 году в Белграде, всю жизнь занимавшийся медициной и преподаванием, предложил депутатам утвердить состав и программу нового кабмина и получить поддержку большинства депутатов в Скупщине до пятницы.
https://ria.ru/20250414/vulin-2011076217.html
https://ria.ru/20250414/vulin-2011009020.html
https://ria.ru/20250414/bryussel-2011079899.html
сербия
сша
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006971227_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_398af0084d939ad34618e0850b357e81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сша, белград (город), александр вулин, александр вучич, ивица дачич, евросоюз, брикс, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, США, Белград (город), Александр Вулин, Александр Вучич, Ивица Дачич, Евросоюз, БРИКС, Беспорядки в Белграде
Вулина не включили в предложенный состав правительства Сербии

Торбица: Вулин не включен в предложенный состав нового правительства Сербии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Вице-премьер с техническим мандатом Александр Вулин не включен в предложенный состав нового правительства Сербии, хотя заслужил право быть в кабмине, но основанная им партия "Движение социалистов" продолжит поддержку правительства и президента Александра Вучича, заявил председатель партии Боян Торбица.
В среду Скупщина (парламент) Сербии проводит рассмотрение нового состава и программы правительства во главе с кандидатом в премьеры эндокринологом и университетским преподавателем Джуро Мацутом. Накануне он огласил предложенный состав и программу кабмина, в котором нет вице-премьера Александра Вулина, против вхождения которого в правительство открыто выступил ЕС.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Вулин поделился ожиданиями от нового правительства Сербии
14 апреля, 07:37
"Господин Мацут, в своей программе вы сказали, что все должно быть подчинено интересам отечества, нашей Сербии, и мы это полностью поддерживаем, как и то, что вы сказали, что все должно быть подчинено интересам сербского народа. Не могу не констатировать, что ради этого в данном правительстве должно было найтись место для бесспорного идеолога политического объединения сербского народа через идею "Сербского мира" Александра Вулина и боюсь, что время это еще покажет. Его деятельность и результаты работы: от главы канцелярии по Косово и Метохии, через минтруда, МО, МВД, Агентство безопасности и информации и последние обязанности – зампредседателя правительства и установление сотрудничества с БРИКС и поддержка связей Сербии и сербского народа с истинно дружескими странами и народами, как РФ, Белоруссия и КНР", - заявил Торбица на заседании.
Он подчеркнул при этом, что отсутствие основателя "Движения социалистов" среди кандидатов в министры не станет причиной неприязни, поскольку "слишком долго идем вместе в нашей борьбе за лучшее будущее Сербии". Партия Вулина и Торбицы входит в коалицию с правящей Сербской прогрессивной партией с 2012 года, сейчас ей принадлежат два мандата из 250-ти в Скупщине Сербии.
"Предложенное правительство будет иметь полную поддержку "Движения социалистов" как надежного коалиционного партнера, если оно будет правительством преемственности и станет последовательно проводить политическую программу "Прыжок в будущее 2027" в чем президент Александр Вучич имеет нашу полную поддержку. Это твердая гарантия того, что Сербия продолжит путь развития, будет все сильнее экономически, хозяйственно и финансово, политически стабильной и социально более ответственной", - указал председатель партии.
Сербский вице-премьер Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Александр Вулин: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии
14 апреля, 09:00
В списке предложенных на формирование кабмина министров 31 позиция, как и в прошлом правительстве.
Министр просвещения (образования) Славица Джукич-Деянович будет сменена Деяном Вуком Станковичем. На основных постах министры совпадают с уходящим правительством. Единственное ключевое отличие – отсутствие в списке вице-премьера Александра Вулина, ранее последовательно возглавлявшего МО, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии, чьего отсутствия в новом кабмине потребовал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
Согласно предложенному составу кабмина, первым вице-премьером и главой минфина остается Синиша Мали, вице-премьером и главой МВД - Ивица Дачич, министром иностранных дел остается экс-посол в США Марко Джурич, министром обороны - Братислав Гашич, министром энергетики – Дубравка Джедович-Ханданович. Министром без портфеля, ответственным за международное экономическое сотрудничество, продолжит быть Ненад Попович, почетный председатель фонда "Бессмертный полк Сербия".
Будущий глава правительства Джуро Мацут, рожденный в 1963 году в Белграде, всю жизнь занимавшийся медициной и преподаванием, предложил депутатам утвердить состав и программу нового кабмина и получить поддержку большинства депутатов в Скупщине до пятницы.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Вулин рассказал о целях своей поездки в Брюссель
14 апреля, 08:42
 
В миреСербияСШАБелград (город)Александр ВулинАлександр ВучичИвица ДачичЕвросоюзБРИКСБеспорядки в Белграде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала