https://ria.ru/20250416/partija-2011594667.html

Вулина не включили в предложенный состав правительства Сербии

Вулина не включили в предложенный состав правительства Сербии - РИА Новости, 16.04.2025

Вулина не включили в предложенный состав правительства Сербии

Вице-премьер с техническим мандатом Александр Вулин не включен в предложенный состав нового правительства Сербии, хотя заслужил право быть в кабмине, но... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:34:00+03:00

2025-04-16T15:34:00+03:00

2025-04-16T15:34:00+03:00

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БЕЛГРАД, 16 апр – РИА Новости. Вице-премьер с техническим мандатом Александр Вулин не включен в предложенный состав нового правительства Сербии, хотя заслужил право быть в кабмине, но основанная им партия "Движение социалистов" продолжит поддержку правительства и президента Александра Вучича, заявил председатель партии Боян Торбица. В среду Скупщина (парламент) Сербии проводит рассмотрение нового состава и программы правительства во главе с кандидатом в премьеры эндокринологом и университетским преподавателем Джуро Мацутом. Накануне он огласил предложенный состав и программу кабмина, в котором нет вице-премьера Александра Вулина, против вхождения которого в правительство открыто выступил ЕС. "Господин Мацут, в своей программе вы сказали, что все должно быть подчинено интересам отечества, нашей Сербии, и мы это полностью поддерживаем, как и то, что вы сказали, что все должно быть подчинено интересам сербского народа. Не могу не констатировать, что ради этого в данном правительстве должно было найтись место для бесспорного идеолога политического объединения сербского народа через идею "Сербского мира" Александра Вулина и боюсь, что время это еще покажет. Его деятельность и результаты работы: от главы канцелярии по Косово и Метохии, через минтруда, МО, МВД, Агентство безопасности и информации и последние обязанности – зампредседателя правительства и установление сотрудничества с БРИКС и поддержка связей Сербии и сербского народа с истинно дружескими странами и народами, как РФ, Белоруссия и КНР", - заявил Торбица на заседании. Он подчеркнул при этом, что отсутствие основателя "Движения социалистов" среди кандидатов в министры не станет причиной неприязни, поскольку "слишком долго идем вместе в нашей борьбе за лучшее будущее Сербии". Партия Вулина и Торбицы входит в коалицию с правящей Сербской прогрессивной партией с 2012 года, сейчас ей принадлежат два мандата из 250-ти в Скупщине Сербии. "Предложенное правительство будет иметь полную поддержку "Движения социалистов" как надежного коалиционного партнера, если оно будет правительством преемственности и станет последовательно проводить политическую программу "Прыжок в будущее 2027" в чем президент Александр Вучич имеет нашу полную поддержку. Это твердая гарантия того, что Сербия продолжит путь развития, будет все сильнее экономически, хозяйственно и финансово, политически стабильной и социально более ответственной", - указал председатель партии. В списке предложенных на формирование кабмина министров 31 позиция, как и в прошлом правительстве. Министр просвещения (образования) Славица Джукич-Деянович будет сменена Деяном Вуком Станковичем. На основных постах министры совпадают с уходящим правительством. Единственное ключевое отличие – отсутствие в списке вице-премьера Александра Вулина, ранее последовательно возглавлявшего МО, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии, чьего отсутствия в новом кабмине потребовал ЕС после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Согласно предложенному составу кабмина, первым вице-премьером и главой минфина остается Синиша Мали, вице-премьером и главой МВД - Ивица Дачич, министром иностранных дел остается экс-посол в США Марко Джурич, министром обороны - Братислав Гашич, министром энергетики – Дубравка Джедович-Ханданович. Министром без портфеля, ответственным за международное экономическое сотрудничество, продолжит быть Ненад Попович, почетный председатель фонда "Бессмертный полк Сербия". Будущий глава правительства Джуро Мацут, рожденный в 1963 году в Белграде, всю жизнь занимавшийся медициной и преподаванием, предложил депутатам утвердить состав и программу нового кабмина и получить поддержку большинства депутатов в Скупщине до пятницы.

https://ria.ru/20250414/vulin-2011076217.html

https://ria.ru/20250414/vulin-2011009020.html

https://ria.ru/20250414/bryussel-2011079899.html

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в мире, сербия, сша, белград (город), александр вулин, александр вучич, ивица дачич, евросоюз, брикс, беспорядки в белграде