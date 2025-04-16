https://ria.ru/20250416/opros-2011644759.html

Опрос показал отношение американцев к влиянию пошлин на экономику США

Опрос показал отношение американцев к влиянию пошлин на экономику США - РИА Новости, 16.04.2025

Опрос показал отношение американцев к влиянию пошлин на экономику США

Почти 50% американцев считают, что взаимно введенные пошлины США и КНР вредны для экономик обеих стран, свидетельствует опрос компании YouGov. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:48:00+03:00

2025-04-16T17:48:00+03:00

2025-04-16T17:49:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Почти 50% американцев считают, что взаимно введенные пошлины США и КНР вредны для экономик обеих стран, свидетельствует опрос компании YouGov. Согласно результатам опроса, 46% считают, что пошлины вредны для экономик обеих стран, еще 14% думают, что они помогут КНР и США. При этом 5% считают, что пошлины помогут только китайской экономике, а 16% опрошенных высказали мнение, что пошлины пойдут на пользу экономике США. Еще 20% не смогли ответить на вопрос. По данным опроса, 48% американцев считают очень важной торговлю с Китаем, еще 31% опрошенных думает, что торговые отношения с КНР "достаточно важны". При этом 10% не придают значения торговле США и Китая. Опрос проводился 15 апреля среди 4430 американцев. Погрешность не приводится. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250416/poshliny-2011523470.html

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китай

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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире