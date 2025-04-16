Начало Берлинской наступательной операции

С обеих сторон в сражении участвовали около 3,5 миллиона человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7750 танков и 11 тысяч самолетов.
С обеих сторон в сражении участвовали около 3,5 миллиона человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7750 танков и 11 тысяч самолетов.
Взять Берлин поручалось войскам 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Целью операции должен был стать не только захват столицы Германии, но и полная капитуляция боеспособных частей Третьего рейха.
Взять Берлин поручалось войскам 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Целью операции должен был стать не только захват столицы Германии, но и полная капитуляция боеспособных частей Третьего рейха.
Быстрый захват Берлина был стратегически важен, потому что часть немецкой верхушки начала переговоры с союзниками СССР для заключения сепаратного мира, направленного против Советского Союза.
На фото: орудийный расчет 76-миллиметровой дивизионной пушки ЗиС-3 гвардии сержанта-орденоносца Н. П. Нефедова ведет огонь на подступах к Берлину.
Быстрый захват Берлина был стратегически важен, потому что часть немецкой верхушки начала переговоры с союзниками СССР для заключения сепаратного мира, направленного против Советского Союза.
На фото: орудийный расчет 76-миллиметровой дивизионной пушки ЗиС-3 гвардии сержанта-орденоносца Н. П. Нефедова ведет огонь на подступах к Берлину.
Согласно договоренностям с союзниками, граница советской зоны оккупации должна была проходить в 150 километрах западнее Берлина. Несмотря на это, Черчилль предложил опередить Красную армию и захватить Берлин.
Согласно договоренностям с союзниками, граница советской зоны оккупации должна была проходить в 150 километрах западнее Берлина. Несмотря на это, Черчилль предложил опередить Красную армию и захватить Берлин.
Операция продолжалась 17 дней — с 16 апреля по 2 мая 1945 года — в течение которых советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 километров.
На фото: колонна советских тяжелых танков ИС-2 на одной из улиц Берлина.
Операция продолжалась 17 дней — с 16 апреля по 2 мая 1945 года — в течение которых советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 километров.
На фото: колонна советских тяжелых танков ИС-2 на одной из улиц Берлина.
Красная армия имела трехкратное преимущество на земле по танкам и более чем двукратное по авиации в воздухе.
Красная армия имела трехкратное преимущество на земле по танкам и более чем двукратное по авиации в воздухе.
Штаб 1-го Белорусского фронта получил точный макет Берлина для создания плана его штурма благодаря аэрофотоснимкам.
Штаб 1-го Белорусского фронта получил точный макет Берлина для создания плана его штурма благодаря аэрофотоснимкам.
Немецкое командование предвидело наступление советских войск и тщательно готовилось к его отражению. Берлин превратили в мощную оборонительную крепость.
Немецкое командование предвидело наступление советских войск и тщательно готовилось к его отражению. Берлин превратили в мощную оборонительную крепость.
Четырнадцатого апреля передовые отряды советских войск провели разведку для вычисления огневых точек противника. Саперы навели через Одер 25 мостов и 40 паромных переправ.
На фото: советские пулеметчики М. Третьяков и П. Кармаков ведут огонь из cтaнкoвoгo пyлeметa cиcтeмы Maкcим вo вpeмя yличныx бoев за Берлин.
Четырнадцатого апреля передовые отряды советских войск провели разведку для вычисления огневых точек противника. Саперы навели через Одер 25 мостов и 40 паромных переправ.
На фото: советские пулеметчики М. Третьяков и П. Кармаков ведут огонь из cтaнкoвoгo пyлeметa cиcтeмы Maкcим вo вpeмя yличныx бoев за Берлин.
Двадцать пятого апреля кольцо вокруг Берлина сомкнулось. Столицу Германии штурмовали шесть армий 1-го Белорусского и три армии 1-го Украинского фронтов, в составе которых было до 460 тысяч человек, полторы тысячи танков и самоходок, 12 700 орудий и минометов.
Двадцать пятого апреля кольцо вокруг Берлина сомкнулось. Столицу Германии штурмовали шесть армий 1-го Белорусского и три армии 1-го Украинского фронтов, в составе которых было до 460 тысяч человек, полторы тысячи танков и самоходок, 12 700 орудий и минометов.
К вечеру 28 апреля части 3-й ударной армии вышли к Рейхстагу. И хотя первое знамя на крыше Рейхстага было водружено в тот же день, его гарнизон капитулировал лишь в ночь на 2 мая.
На фото: стрелковые дивизии 3-й ударной армии продвигаются по улицам Берлина к Рейхстагу.
К вечеру 28 апреля части 3-й ударной армии вышли к Рейхстагу. И хотя первое знамя на крыше Рейхстага было водружено в тот же день, его гарнизон капитулировал лишь в ночь на 2 мая.
На фото: стрелковые дивизии 3-й ударной армии продвигаются по улицам Берлина к Рейхстагу.
В первом часу ночи 2 мая радиостанции 1-го Белорусского фронта получили сообщение на русском языке: "Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост". В 6 утра 2 мая командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг с тремя генералами сдался в плен и подписал приказ о капитуляции.
В первом часу ночи 2 мая радиостанции 1-го Белорусского фронта получили сообщение на русском языке: "Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост". В 6 утра 2 мая командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг с тремя генералами сдался в плен и подписал приказ о капитуляции.
Берлинская операция привела не только к падению столицы Третьего рейха, но и к деморализации и сдаче в плен части фашистской верхушки, которая оставалась в живых.
Берлинская операция привела не только к падению столицы Третьего рейха, но и к деморализации и сдаче в плен части фашистской верхушки, которая оставалась в живых.
Из немецкого плена освободили сотни тысяч человек, среди которых не менее 200 тысяч граждан иностранных государств.
Из немецкого плена освободили сотни тысяч человек, среди которых не менее 200 тысяч граждан иностранных государств.
Президиум ВС СССР учредил медаль "За взятие Берлина", которой наградили более миллиона воинов. Свыше 600 участников операции удостоены звания Героя Советского Союза.
Президиум ВС СССР учредил медаль "За взятие Берлина", которой наградили более миллиона воинов. Свыше 600 участников операции удостоены звания Героя Советского Союза.
На фото: командир 1-й батареи 1115-го гаубичного артиллерийского полка 172-й гаубичной артиллерийской бригады 14-й артиллерийской дивизии прорыва 6-го артиллерийского корпуса прорыва РГК лейтенант Кузьма Дудеев и командир расчета 2-й минометной роты 1373-го стрелкового полка 416-й стрелковой дивизии старший сержант Иван Андреев водружают Красное знамя на квадриге Бранденбургских ворот в поверженном Берлине.
На фото: командир 1-й батареи 1115-го гаубичного артиллерийского полка 172-й гаубичной артиллерийской бригады 14-й артиллерийской дивизии прорыва 6-го артиллерийского корпуса прорыва РГК лейтенант Кузьма Дудеев и командир расчета 2-й минометной роты 1373-го стрелкового полка 416-й стрелковой дивизии старший сержант Иван Андреев водружают Красное знамя на квадриге Бранденбургских ворот в поверженном Берлине.