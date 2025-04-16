Начало Берлинской наступательной операции

Быстрый захват Берлина был стратегически важен, потому что часть немецкой верхушки начала переговоры с союзниками СССР для заключения сепаратного мира, направленного против Советского Союза.

На фото: орудийный расчет 76-миллиметровой дивизионной пушки ЗиС-3 гвардии сержанта-орденоносца Н. П. Нефедова ведет огонь на подступах к Берлину.