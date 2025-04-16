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Начало Берлинской наступательной операции - РИА Новости, 16.04.2025
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08:00 16.04.2025 (обновлено: 11:05 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/operatsiya-2006422176.html
Начало Берлинской наступательной операции
Начало Берлинской наступательной операции - РИА Новости, 16.04.2025
Начало Берлинской наступательной операции
Берлинская наступательная операция занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории. Оно длилось с 16 апреля по 2 мая 1945 года. В ходе операции Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Архивные кадры боевых действий — в фотоленте РИА Новости.
2025-04-16T08:00:00+03:00
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Начало Берлинской наступательной операции

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Берлинская наступательная операция занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории. Оно длилось с 16 апреля по 2 мая 1945 года. В ходе операции Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Архивные кадры боевых действий — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

С обеих сторон в сражении участвовали около 3,5 миллиона человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7750 танков и 11 тысяч самолетов.

Красноармейцы в уличном бою возле разрушенной кирхи в Берлине

С обеих сторон в сражении участвовали около 3,5 миллиона человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7750 танков и 11 тысяч самолетов.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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1 из 16
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Взять Берлин поручалось войскам 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Целью операции должен был стать не только захват столицы Германии, но и полная капитуляция боеспособных частей Третьего рейха.

Советские войска проходят по наведенному через реку Одер мосту в Северной Чехословакии

Взять Берлин поручалось войскам 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Целью операции должен был стать не только захват столицы Германии, но и полная капитуляция боеспособных частей Третьего рейха.

© РИА Новости
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2 из 16
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

Быстрый захват Берлина был стратегически важен, потому что часть немецкой верхушки начала переговоры с союзниками СССР для заключения сепаратного мира, направленного против Советского Союза.

На фото: орудийный расчет 76-миллиметровой дивизионной пушки ЗиС-3 гвардии сержанта-орденоносца Н. П. Нефедова ведет огонь на подступах к Берлину.

Орудийный расчет 76-мм дивизионной пушки ЗиС-3 гвардии сержанта-орденоносца Н.П. Нефедова ведет огонь на подступах к Берлину

Быстрый захват Берлина был стратегически важен, потому что часть немецкой верхушки начала переговоры с союзниками СССР для заключения сепаратного мира, направленного против Советского Союза.

На фото: орудийный расчет 76-миллиметровой дивизионной пушки ЗиС-3 гвардии сержанта-орденоносца Н. П. Нефедова ведет огонь на подступах к Берлину.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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3 из 16
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

Согласно договоренностям с союзниками, граница советской зоны оккупации должна была проходить в 150 километрах западнее Берлина. Несмотря на это, Черчилль предложил опередить Красную армию и захватить Берлин.

Автоматчики 1-го Белорусского фронта ведут бой в районе немецкого города Бранденбург, ближний боец вооружен трофейной немецкой штурмовой винтовкой StG 44

Согласно договоренностям с союзниками, граница советской зоны оккупации должна была проходить в 150 километрах западнее Берлина. Несмотря на это, Черчилль предложил опередить Красную армию и захватить Берлин.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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4 из 16
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

Операция продолжалась 17 дней — с 16 апреля по 2 мая 1945 года — в течение которых советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 километров.

На фото: колонна советских тяжелых танков ИС-2 на одной из улиц Берлина.

Колонна советских тяжелых танков ИС-2 на одной из улиц Берлина

Операция продолжалась 17 дней — с 16 апреля по 2 мая 1945 года — в течение которых советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 километров.

На фото: колонна советских тяжелых танков ИС-2 на одной из улиц Берлина.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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5 из 16
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Красная армия имела трехкратное преимущество на земле по танкам и более чем двукратное по авиации в воздухе.

Советские солдаты пишут на снарядах послания: Лично Гитлеру, В Берлин, По Рейхстагу

Красная армия имела трехкратное преимущество на земле по танкам и более чем двукратное по авиации в воздухе.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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6 из 16
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

Штаб 1-го Белорусского фронта получил точный макет Берлина для создания плана его штурма благодаря аэрофотоснимкам.

Советская танковая часть с десантом пехотинцев продвигается в глубь германской провинции

Штаб 1-го Белорусского фронта получил точный макет Берлина для создания плана его штурма благодаря аэрофотоснимкам.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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7 из 16
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанк

Немецкое командование предвидело наступление советских войск и тщательно готовилось к его отражению. Берлин превратили в мощную оборонительную крепость.

Советские войска в поверженном Берлине

Немецкое командование предвидело наступление советских войск и тщательно готовилось к его отражению. Берлин превратили в мощную оборонительную крепость.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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8 из 16
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

Четырнадцатого апреля передовые отряды советских войск провели разведку для вычисления огневых точек противника. Саперы навели через Одер 25 мостов и 40 паромных переправ.

На фото: советские пулеметчики М. Третьяков и П. Кармаков ведут огонь из cтaнкoвoгo пyлeметa cиcтeмы Maкcим вo вpeмя yличныx бoев за Берлин.

Советские пулеметчики М. Третьяков и П. Кармаков ведут огонь из cтaнкoвoгo пyлeмётa cиcтeмы Maкcим вo вpeмя yличныx бoев за Берлин

Четырнадцатого апреля передовые отряды советских войск провели разведку для вычисления огневых точек противника. Саперы навели через Одер 25 мостов и 40 паромных переправ.

На фото: советские пулеметчики М. Третьяков и П. Кармаков ведут огонь из cтaнкoвoгo пyлeметa cиcтeмы Maкcим вo вpeмя yличныx бoев за Берлин.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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9 из 16
© РИА Новости / Е.Егоров | Перейти в медиабанк

Двадцать пятого апреля кольцо вокруг Берлина сомкнулось. Столицу Германии штурмовали шесть армий 1-го Белорусского и три армии 1-го Украинского фронтов, в составе которых было до 460 тысяч человек, полторы тысячи танков и самоходок, 12 700 орудий и минометов.

На штурм Берлина

Двадцать пятого апреля кольцо вокруг Берлина сомкнулось. Столицу Германии штурмовали шесть армий 1-го Белорусского и три армии 1-го Украинского фронтов, в составе которых было до 460 тысяч человек, полторы тысячи танков и самоходок, 12 700 орудий и минометов.

© РИА Новости / Е.Егоров
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10 из 16
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

К вечеру 28 апреля части 3-й ударной армии вышли к Рейхстагу. И хотя первое знамя на крыше Рейхстага было водружено в тот же день, его гарнизон капитулировал лишь в ночь на 2 мая.

На фото: стрелковые дивизии 3-й ударной армии продвигаются по улицам Берлина к Рейхстагу.

Стрелковые дивизии 3-й ударной армии продвигаются по улицам Берлина к Рейхстагу

К вечеру 28 апреля части 3-й ударной армии вышли к Рейхстагу. И хотя первое знамя на крыше Рейхстага было водружено в тот же день, его гарнизон капитулировал лишь в ночь на 2 мая.

На фото: стрелковые дивизии 3-й ударной армии продвигаются по улицам Берлина к Рейхстагу.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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11 из 16
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

В первом часу ночи 2 мая радиостанции 1-го Белорусского фронта получили сообщение на русском языке: "Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост". В 6 утра 2 мая командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг с тремя генералами сдался в плен и подписал приказ о капитуляции.

Советские войска ведут бой на улицах Берлина

В первом часу ночи 2 мая радиостанции 1-го Белорусского фронта получили сообщение на русском языке: "Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост". В 6 утра 2 мая командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг с тремя генералами сдался в плен и подписал приказ о капитуляции.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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12 из 16
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Берлинская операция привела не только к падению столицы Третьего рейха, но и к деморализации и сдаче в плен части фашистской верхушки, которая оставалась в живых.

Вид с самолета на Берлин, май 1945 года

Берлинская операция привела не только к падению столицы Третьего рейха, но и к деморализации и сдаче в плен части фашистской верхушки, которая оставалась в живых.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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13 из 16
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Из немецкого плена освободили сотни тысяч человек, среди которых не менее 200 тысяч граждан иностранных государств.

Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот

Из немецкого плена освободили сотни тысяч человек, среди которых не менее 200 тысяч граждан иностранных государств.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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14 из 16
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Президиум ВС СССР учредил медаль "За взятие Берлина", которой наградили более миллиона воинов. Свыше 600 участников операции удостоены звания Героя Советского Союза.

Колонна пленных немецких солдат у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года

Президиум ВС СССР учредил медаль "За взятие Берлина", которой наградили более миллиона воинов. Свыше 600 участников операции удостоены звания Героя Советского Союза.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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15 из 16
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

На фото: командир 1-й батареи 1115-го гаубичного артиллерийского полка 172-й гаубичной артиллерийской бригады 14-й артиллерийской дивизии прорыва 6-го артиллерийского корпуса прорыва РГК лейтенант Кузьма Дудеев и командир расчета 2-й минометной роты 1373-го стрелкового полка 416-й стрелковой дивизии старший сержант Иван Андреев водружают Красное знамя на квадриге Бранденбургских ворот в поверженном Берлине.

Командир 1-й батареи 1115-го гаубичного артиллерийского полка 172-й гаубичной артиллерийской бригады 14-й артиллерийской дивизии прорыва 6-го артиллерийского корпуса прорыва РГК лейтенант Кузьма Дудеев и командир расчета 2-й минометной роты 1373-го стрелкового полка 416-й стрелковой дивизии старший сержант Иван Андреев водружают Красное знамя на квадриге Бранденбургских ворот в поверженном Берлине

На фото: командир 1-й батареи 1115-го гаубичного артиллерийского полка 172-й гаубичной артиллерийской бригады 14-й артиллерийской дивизии прорыва 6-го артиллерийского корпуса прорыва РГК лейтенант Кузьма Дудеев и командир расчета 2-й минометной роты 1373-го стрелкового полка 416-й стрелковой дивизии старший сержант Иван Андреев водружают Красное знамя на квадриге Бранденбургских ворот в поверженном Берлине.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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