https://ria.ru/20250416/opasnost-2011492780.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 16.04.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:55:00+03:00
2025-04-16T05:55:00+03:00
2025-04-16T05:55:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. "В 5.45 объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250416/opasnost-2011492675.html
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липецкая область, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность