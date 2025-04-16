https://ria.ru/20250416/opasnost-2011492780.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 16.04.2025

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T05:55:00+03:00

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2025-04-16T05:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. "В 5.45 объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250416/opasnost-2011492675.html

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липецкая область, россия