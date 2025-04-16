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В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 16.04.2025

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T07:23:00+03:00

2025-04-16T07:23:00+03:00

2025-04-16T07:28:00+03:00

нижний новгород

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туношна

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна)", - написал он в Telegram-канале.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250410/kaluga-2010363525.html

нижний новгород

ярославль

туношна

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нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна