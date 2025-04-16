https://ria.ru/20250416/ogranicheniya-2011495865.html
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 16.04.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:23:00+03:00
2025-04-16T07:23:00+03:00
2025-04-16T07:28:00+03:00
нижний новгород
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна)", - написал он в Telegram-канале.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250410/kaluga-2010363525.html
нижний новгород
ярославль
туношна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1ca43f428191ee6f584c789d63c514d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Нижний Новгород, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения