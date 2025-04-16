https://ria.ru/20250416/obstrel-2011498250.html

ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2025

ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли подстанцию в Чаплинском округе Херсонской области, а когда на место прибыли спасатели, то атаковали дроном и их, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:12:00+03:00

2025-04-16T08:12:00+03:00

2025-04-16T09:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли подстанцию в Чаплинском округе Херсонской области, а когда на место прибыли спасатели, то атаковали дроном и их, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Пострадали шесть человек из числа личного состава: мужчины 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. У всех — множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице", — написал он.По словам губернатора, украинские военные нанесли удары по подстанции ВЭС "Сивашская" в начале ночи.Удары ВСУ по энергообъектамВосемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250415/vsu-2011281585.html

https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо