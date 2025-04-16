ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области, есть пострадавшие
При тушении подстанции в Херсонской области после обстрела пострадали спасатели
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела подстанции "ВЭС Сивашская" со стороны ВСУ
Последствия обстрела подстанции "ВЭС Сивашская" со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли подстанцию в Чаплинском округе Херсонской области, а когда на место прибыли спасатели, то атаковали дроном и их, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Пострадали шесть человек из числа личного состава: мужчины 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. У всех — множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице", — написал он.
По словам губернатора, украинские военные нанесли удары по подстанции ВЭС "Сивашская" в начале ночи.
Удары ВСУ по энергообъектам
Восемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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