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ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 16.04.2025 (обновлено: 09:27 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/obstrel-2011498250.html
ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2025
ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли подстанцию в Чаплинском округе Херсонской области, а когда на место прибыли спасатели, то атаковали дроном и их, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:12:00+03:00
2025-04-16T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли подстанцию в Чаплинском округе Херсонской области, а когда на место прибыли спасатели, то атаковали дроном и их, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Пострадали шесть человек из числа личного состава: мужчины 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. У всех — множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице", — написал он.По словам губернатора, украинские военные нанесли удары по подстанции ВЭС "Сивашская" в начале ночи.Удары ВСУ по энергообъектамВосемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011281585.html
https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
ВСУ обстреляли подстанцию в Херсонской области, есть пострадавшие

При тушении подстанции в Херсонской области после обстрела пострадали спасатели

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела подстанции "ВЭС Сивашская" со стороны ВСУ
Последствия обстрела подстанции ВЭС Сивашская со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела подстанции "ВЭС Сивашская" со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. ВСУ обстреляли подстанцию в Чаплинском округе Херсонской области, а когда на место прибыли спасатели, то атаковали дроном и их, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Пострадали шесть человек из числа личного состава: мужчины 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. У всех — множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице", — написал он.
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Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили эмбарго на удары по энергетике
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По словам губернатора, украинские военные нанесли удары по подстанции ВЭС "Сивашская" в начале ночи.

Удары ВСУ по энергообъектам

Восемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
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Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары
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Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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