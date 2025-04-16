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Нефть дорожает после новостей о готовности Китая к диалогу с США - РИА Новости, 16.04.2025
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14:57 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/neft-2011583162.html
Нефть дорожает после новостей о готовности Китая к диалогу с США
Нефть дорожает после новостей о готовности Китая к диалогу с США - РИА Новости, 16.04.2025
Нефть дорожает после новостей о готовности Китая к диалогу с США
Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения после появления новости о готовности властей Китая к диалогу с США по поводу... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:57:00+03:00
2025-04-16T14:57:00+03:00
цены на нефть
китай
сша
дональд трамп
опек
brent
wti (нефть)
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения после появления новости о готовности властей Китая к диалогу с США по поводу импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,73%, до 65,14 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 61,79 доллара. Утром нефть несколько дешевела. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская общая пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Тем временем ранее в среду осведомленный источник сообщил агентству Блумберг, что власти Китая хотят видеть ряд шагов от администрации американского президента Дональда Трампа, прежде чем согласиться на торговые переговоры, в том числе проявление "большего уважения", но в принципе "Китай открыт к переговорам с США". Кроме того, ранее в среду страны ОПЕК+, имеющие сверхлимитные ограничения на добычу нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей "сверхдобычи" до июля 2026 года суммарно на 4,6 миллиона баррелей в сутки. В то же время трейдеры оценили и статистику из Китая - крупного потребителя и импортера нефти. Так, промышленное производство в стране в марте поднялось на 7,7% год к году, ожидался рост на 5,6%.
https://ria.ru/20250414/nefti-2011096485.html
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цены на нефть, китай, сша, дональд трамп, опек, brent, wti (нефть), введение трампом пошлин на импорт, в мире
Цены на нефть, Китай, США, Дональд Трамп, ОПЕК, Brent, WTI (нефть), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Нефть дорожает после новостей о готовности Китая к диалогу с США

Нефть дорожает на фоне новостей о готовности властей Китая к диалогу с США

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения после появления новости о готовности властей Китая к диалогу с США по поводу импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,73%, до 65,14 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 61,79 доллара. Утром нефть несколько дешевела.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Экспорт нефти из России к 2050 году ожидают в объеме 235 миллионов тонн
14 апреля, 10:46
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская общая пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Тем временем ранее в среду осведомленный источник сообщил агентству Блумберг, что власти Китая хотят видеть ряд шагов от администрации американского президента Дональда Трампа, прежде чем согласиться на торговые переговоры, в том числе проявление "большего уважения", но в принципе "Китай открыт к переговорам с США".
Кроме того, ранее в среду страны ОПЕК+, имеющие сверхлимитные ограничения на добычу нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей "сверхдобычи" до июля 2026 года суммарно на 4,6 миллиона баррелей в сутки.
В то же время трейдеры оценили и статистику из Китая - крупного потребителя и импортера нефти. Так, промышленное производство в стране в марте поднялось на 7,7% год к году, ожидался рост на 5,6%.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Стоимость нефти выросла
15 апреля, 09:15
 
Цены на нефтьКитайСШАДональд ТрампОПЕКBrentWTI (нефть)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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