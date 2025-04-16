https://ria.ru/20250416/neft-2011583162.html

Нефть дорожает после новостей о готовности Китая к диалогу с США

Нефть дорожает после новостей о готовности Китая к диалогу с США - РИА Новости, 16.04.2025

Нефть дорожает после новостей о готовности Китая к диалогу с США

Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения после появления новости о готовности властей Китая к диалогу с США по поводу... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:57:00+03:00

2025-04-16T14:57:00+03:00

2025-04-16T14:57:00+03:00

цены на нефть

китай

сша

дональд трамп

опек

brent

wti (нефть)

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения после появления новости о готовности властей Китая к диалогу с США по поводу импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,73%, до 65,14 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 61,79 доллара. Утром нефть несколько дешевела. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская общая пошлина для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Тем временем ранее в среду осведомленный источник сообщил агентству Блумберг, что власти Китая хотят видеть ряд шагов от администрации американского президента Дональда Трампа, прежде чем согласиться на торговые переговоры, в том числе проявление "большего уважения", но в принципе "Китай открыт к переговорам с США". Кроме того, ранее в среду страны ОПЕК+, имеющие сверхлимитные ограничения на добычу нефти, представили секретариату ОПЕК обновленный план компенсаций своей "сверхдобычи" до июля 2026 года суммарно на 4,6 миллиона баррелей в сутки. В то же время трейдеры оценили и статистику из Китая - крупного потребителя и импортера нефти. Так, промышленное производство в стране в марте поднялось на 7,7% год к году, ожидался рост на 5,6%.

https://ria.ru/20250414/nefti-2011096485.html

https://ria.ru/20250415/neft-2011289157.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, китай, сша, дональд трамп, опек, brent, wti (нефть), введение трампом пошлин на импорт, в мире