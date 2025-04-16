"Кама Шиппинг" сняла с себя ответственность за выбросы нефти в Анапе
"Кама Шиппинг" отказалась отвечать перед мэрией Анапы за выбросы нефтепродуктов
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Компания "Кама Шиппинг" заявила, что не несёт ответственности перед мэрией Анапы за выбросы нефтепродуктов в результате крушения танкеров, так как является не судовладельцем, а лишь фрахтователем, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края.
В начале марта мэрия Анапы заявила о требованиях взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг" более 211 миллионов рублей - суммы, которая пошла на ликвидацию последствий крушения танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" в районе Керченского пролива.
"Суть отзыва состоит в том, что "Кама Шиппинг" считает себя ненадлежащим ответчиком по настоящему делу, поскольку в силу статьи 316 Кодекса торгового мореплавания за загрязнение нефтью за ущерб отвечает собственник судна. По 219 статьи Кодекса торгового мореплавания фрахтователь не несет ответственности перед третьими лицами за загрязнение судов нефтью. "Кама Шиппинг" является фрахтователем судна, а "Каматрансойл" является собственником судна", - сказал представитель компании.
Повторное предварительное заседание назначено на 22 мая.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.