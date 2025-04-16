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"Кама Шиппинг" сняла с себя ответственность за выбросы нефти в Анапе - РИА Новости, 16.04.2025
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11:32 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/neft-2011539028.html
"Кама Шиппинг" сняла с себя ответственность за выбросы нефти в Анапе
"Кама Шиппинг" сняла с себя ответственность за выбросы нефти в Анапе - РИА Новости, 16.04.2025
"Кама Шиппинг" сняла с себя ответственность за выбросы нефти в Анапе
Компания "Кама Шиппинг" заявила, что не несёт ответственности перед мэрией Анапы за выбросы нефтепродуктов в результате крушения танкеров, так как является не... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:32:00+03:00
2025-04-16T11:32:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Компания "Кама Шиппинг" заявила, что не несёт ответственности перед мэрией Анапы за выбросы нефтепродуктов в результате крушения танкеров, так как является не судовладельцем, а лишь фрахтователем, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края. В начале марта мэрия Анапы заявила о требованиях взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг" более 211 миллионов рублей - суммы, которая пошла на ликвидацию последствий крушения танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" в районе Керченского пролива. "Суть отзыва состоит в том, что "Кама Шиппинг" считает себя ненадлежащим ответчиком по настоящему делу, поскольку в силу статьи 316 Кодекса торгового мореплавания за загрязнение нефтью за ущерб отвечает собственник судна. По 219 статьи Кодекса торгового мореплавания фрахтователь не несет ответственности перед третьими лицами за загрязнение судов нефтью. "Кама Шиппинг" является фрахтователем судна, а "Каматрансойл" является собственником судна", - сказал представитель компании. Повторное предварительное заседание назначено на 22 мая. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
https://ria.ru/20250312/anapa-2004547293.html
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анапа
краснодарский край
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происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
"Кама Шиппинг" сняла с себя ответственность за выбросы нефти в Анапе

"Кама Шиппинг" отказалась отвечать перед мэрией Анапы за выбросы нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Компания "Кама Шиппинг" заявила, что не несёт ответственности перед мэрией Анапы за выбросы нефтепродуктов в результате крушения танкеров, так как является не судовладельцем, а лишь фрахтователем, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края.
В начале марта мэрия Анапы заявила о требованиях взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг" более 211 миллионов рублей - суммы, которая пошла на ликвидацию последствий крушения танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" в районе Керченского пролива.
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"Суть отзыва состоит в том, что "Кама Шиппинг" считает себя ненадлежащим ответчиком по настоящему делу, поскольку в силу статьи 316 Кодекса торгового мореплавания за загрязнение нефтью за ущерб отвечает собственник судна. По 219 статьи Кодекса торгового мореплавания фрахтователь не несет ответственности перед третьими лицами за загрязнение судов нефтью. "Кама Шиппинг" является фрахтователем судна, а "Каматрансойл" является собственником судна", - сказал представитель компании.
Повторное предварительное заседание назначено на 22 мая.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Общая сумма предъявленных владельцам затонувших танкеров требований составила почти 85 миллиардов рублей, сообщила в начале апреля глава Росприроднадзора.
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ПроисшествияАнапаКраснодарский крайКерченский проливФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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