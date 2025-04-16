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В НАСА раскрыли детали встречи с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 16.04.2025
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22:48 16.04.2025 (обновлено: 23:14 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/nasa-2011698519.html
В НАСА раскрыли детали встречи с главой "Роскосмоса"
В НАСА раскрыли детали встречи с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 16.04.2025
В НАСА раскрыли детали встречи с главой "Роскосмоса"
НАСА сообщило РИА Новости, что на встрече между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и замглавы НАСА по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом... РИА Новости, 16.04.2025
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. НАСА сообщило РИА Новости, что на встрече между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и замглавы НАСА по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом обсуждалась важность продолжения сотрудничества по Международной космической станции (МКС)."Бауэрсокс и Баканов обсудили полет на МКС и важность продолжения профессионального сотрудничества и операций на борту космической станции. Они также отметили значимость предстоящего 50-летия миссии "Аполлон-Союз", которая заложила основу для продолжающегося сотрудничества на МКС", - заявили агентству в пресс-службе американского космического агентства.В НАСА отметили, что встреча прошла в Байконуре перед запуском корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции, который был успешно осуществлен 8 апреля.Ранее Баканов заявил, что задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики и стороны рады продолжать взаимодействие.
https://ria.ru/20250413/dmitriev-2010954743.html
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космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город), в мире, россия, сша, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, НАСА, Байконур (город), В мире, Россия, США, Международная космическая станция (МКС)
В НАСА раскрыли детали встречи с главой "Роскосмоса"

НАСА: на встрече с главой Роскосмоса Бакановым обсуждалось сотрудничество по МКС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. НАСА сообщило РИА Новости, что на встрече между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и замглавы НАСА по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом обсуждалась важность продолжения сотрудничества по Международной космической станции (МКС).
"Бауэрсокс и Баканов обсудили полет на МКС и важность продолжения профессионального сотрудничества и операций на борту космической станции. Они также отметили значимость предстоящего 50-летия миссии "Аполлон-Союз", которая заложила основу для продолжающегося сотрудничества на МКС", - заявили агентству в пресс-службе американского космического агентства.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Дмитриев отреагировал на пост НАСА о Гагарине
13 апреля, 02:14
В НАСА отметили, что встреча прошла в Байконуре перед запуском корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции, который был успешно осуществлен 8 апреля.
Ранее Баканов заявил, что задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики и стороны рады продолжать взаимодействие.
Марс - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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