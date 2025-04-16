https://ria.ru/20250416/nasa-2011698519.html

В НАСА раскрыли детали встречи с главой "Роскосмоса"

В НАСА раскрыли детали встречи с главой "Роскосмоса" - РИА Новости, 16.04.2025

В НАСА раскрыли детали встречи с главой "Роскосмоса"

НАСА сообщило РИА Новости, что на встрече между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и замглавы НАСА по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:48:00+03:00

2025-04-16T22:48:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. НАСА сообщило РИА Новости, что на встрече между главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и замглавы НАСА по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом обсуждалась важность продолжения сотрудничества по Международной космической станции (МКС)."Бауэрсокс и Баканов обсудили полет на МКС и важность продолжения профессионального сотрудничества и операций на борту космической станции. Они также отметили значимость предстоящего 50-летия миссии "Аполлон-Союз", которая заложила основу для продолжающегося сотрудничества на МКС", - заявили агентству в пресс-службе американского космического агентства.В НАСА отметили, что встреча прошла в Байконуре перед запуском корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции, который был успешно осуществлен 8 апреля.Ранее Баканов заявил, что задачи НАСА и "Роскосмоса" не зависят от политики и стороны рады продолжать взаимодействие.

https://ria.ru/20250413/dmitriev-2010954743.html

https://ria.ru/20250408/nasa-2009936239.html

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космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город), в мире, россия, сша, международная космическая станция (мкс)