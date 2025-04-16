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Российский боец рассказал о колумбийских наемниках ВСУ в Елизаветовке в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 16.04.2025 (обновлено: 10:51 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/naemniki-2011524700.html
Российский боец рассказал о колумбийских наемниках ВСУ в Елизаветовке в ДНР
Российский боец рассказал о колумбийских наемниках ВСУ в Елизаветовке в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025
Российский боец рассказал о колумбийских наемниках ВСУ в Елизаветовке в ДНР
Колумбийские наемники участвовали в обороне Елизаветовки в ДНР на стороне ВСУ, сообщил РИА Новости штурмовик 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:46:00+03:00
2025-04-16T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
афганистан
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
колумбия
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АВДЕЕВКА (ДНР), 16 апр – РИА Новости. Колумбийские наемники участвовали в обороне Елизаветовки в ДНР на стороне ВСУ, сообщил РИА Новости штурмовик 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады им. А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным "Конёк". Об освобождении Елизаветовки силами группировки войск "Центр" Минобороны России сообщило 13 апреля. "В Елизаветовке колумбийцы попадались. Скорее всего, были убиты. Радиоперехват", – сказал "Конек". По его словам, наемники в плен не сдаются, чаще всего они применяют тактику "отката" (отступления), а командование ВСУ относится к ним более бережно, чем к украинцам. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250403/naemniki-2009057050.html
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010835688.html
донецкая народная республика
украина
афганистан
колумбия
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донецкая народная республика, украина, афганистан, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, колумбия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Афганистан, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Колумбия
Российский боец рассказал о колумбийских наемниках ВСУ в Елизаветовке в ДНР

Колумбийские наемники участвовали в обороне Елизаветовки в ДНР на стороне ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на боевой позиции в зоне СВО
Российский военнослужащий на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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АВДЕЕВКА (ДНР), 16 апр – РИА Новости. Колумбийские наемники участвовали в обороне Елизаветовки в ДНР на стороне ВСУ, сообщил РИА Новости штурмовик 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады им. А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным "Конёк".
Об освобождении Елизаветовки силами группировки войск "Центр" Минобороны России сообщило 13 апреля.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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"В Елизаветовке колумбийцы попадались. Скорее всего, были убиты. Радиоперехват", – сказал "Конек".
По его словам, наемники в плен не сдаются, чаще всего они применяют тактику "отката" (отступления), а командование ВСУ относится к ним более бережно, чем к украинцам.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАфганистанВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьКолумбия
 
 
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