https://ria.ru/20250416/naemniki-2011524700.html

Российский боец рассказал о колумбийских наемниках ВСУ в Елизаветовке в ДНР

Российский боец рассказал о колумбийских наемниках ВСУ в Елизаветовке в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025

Российский боец рассказал о колумбийских наемниках ВСУ в Елизаветовке в ДНР

Колумбийские наемники участвовали в обороне Елизаветовки в ДНР на стороне ВСУ, сообщил РИА Новости штурмовик 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:46:00+03:00

2025-04-16T10:46:00+03:00

2025-04-16T10:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

афганистан

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

колумбия

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АВДЕЕВКА (ДНР), 16 апр – РИА Новости. Колумбийские наемники участвовали в обороне Елизаветовки в ДНР на стороне ВСУ, сообщил РИА Новости штурмовик 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады им. А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным "Конёк". Об освобождении Елизаветовки силами группировки войск "Центр" Минобороны России сообщило 13 апреля. "В Елизаветовке колумбийцы попадались. Скорее всего, были убиты. Радиоперехват", – сказал "Конек". По его словам, наемники в плен не сдаются, чаще всего они применяют тактику "отката" (отступления), а командование ВСУ относится к ним более бережно, чем к украинцам. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250403/naemniki-2009057050.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010835688.html

донецкая народная республика

украина

афганистан

колумбия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, украина, афганистан, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, колумбия