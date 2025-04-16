https://ria.ru/20250416/mumindzhanov-2011623223.html

Генерал Муминджанов не стал на суде отвечать на вопрос о признании вины

Генерал Муминджанов не стал на суде отвечать на вопрос о признании вины - РИА Новости, 16.04.2025

Генерал Муминджанов не стал на суде отвечать на вопрос о признании вины

Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова обвиняют в получении взяток на 19 миллионов 350 тысяч рублей, на вопрос о признании вины... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:59:00+03:00

2025-04-16T16:59:00+03:00

2025-04-16T16:59:00+03:00

происшествия

россия

валерий муминджанов

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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова обвиняют в получении взяток на 19 миллионов 350 тысяч рублей, на вопрос о признании вины генерал решил ответить позже, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Воронежского военного гарнизонного суда. "Общая сумма взяток составила 19 миллионов 350 тысяч рублей", - сказал гособвинитель в суде, который сегодня приступил к рассмотрению дела по существу. В ходе судебного заседания Муминджанов, отвечая на вопрос судьи о признании своей вины, заявил, что своё отношение к обвинению он выскажет после того, как гособвинитель представит свои доказательства. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, валерий муминджанов