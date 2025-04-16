https://ria.ru/20250416/mumindzhanov-2011623223.html
Генерал Муминджанов не стал на суде отвечать на вопрос о признании вины
Генерал Муминджанов не стал на суде отвечать на вопрос о признании вины - РИА Новости, 16.04.2025
Генерал Муминджанов не стал на суде отвечать на вопрос о признании вины
Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова обвиняют в получении взяток на 19 миллионов 350 тысяч рублей, на вопрос о признании вины... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:59:00+03:00
2025-04-16T16:59:00+03:00
2025-04-16T16:59:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова обвиняют в получении взяток на 19 миллионов 350 тысяч рублей, на вопрос о признании вины генерал решил ответить позже, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Воронежского военного гарнизонного суда. "Общая сумма взяток составила 19 миллионов 350 тысяч рублей", - сказал гособвинитель в суде, который сегодня приступил к рассмотрению дела по существу. В ходе судебного заседания Муминджанов, отвечая на вопрос судьи о признании своей вины, заявил, что своё отношение к обвинению он выскажет после того, как гособвинитель представит свои доказательства. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
Генерал Муминджанов не стал на суде отвечать на вопрос о признании вины
Обвиняемый во взятках Муминджанов не стал отвечать на вопрос о признании вины
ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова обвиняют в получении взяток на 19 миллионов 350 тысяч рублей, на вопрос о признании вины генерал решил ответить позже, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Воронежского военного гарнизонного суда.
«
"Общая сумма взяток составила 19 миллионов 350 тысяч рублей", - сказал гособвинитель в суде, который сегодня приступил к рассмотрению дела по существу.
В ходе судебного заседания Муминджанов, отвечая на вопрос судьи о признании своей вины, заявил, что своё отношение к обвинению он выскажет после того, как гособвинитель представит свои доказательства.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.