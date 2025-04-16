https://ria.ru/20250416/moskva-2011669456.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 16.04.2025

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в среду вечером в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:30:00+03:00

2025-04-16T19:30:00+03:00

2025-04-16T21:30:00+03:00

москва

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пробки в среду вечером в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Согласно данным сервиса, наибольшие трудности с движением транспорта вечером в среду наблюдаются в центре города. Сильные затруднения на Садовом кольце - на внешней и внутренней сторонах, сложнее всего обстановка на юге, юго-востоке и востоке.Пробки наблюдаются на Большой Лубянке, Тверской, Мясницкой улицах и проспекте Академика Сахарова. Сложная ситуация в районе Комсомольской площади у трех столичных вокзалов. Затруднения наблюдаются на Москворецкой, Пречистенской, Серебрянической, Ростовской и Краснопресненской набережных.Автомобилистам придется постоять на Третьем транспортном кольце в обе стороны, сложнее всего ситуация на юге, юго-западе и западе столицы. Отдельные трудности есть и на МКАД - в основном, на западе города.

https://realty.ria.ru/20250318/dorogi-2005433750.html

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2025

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москва, общество