https://ria.ru/20250416/moskva-2011572735.html

Более 2,4 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2025 году

Более 2,4 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2025 году - РИА Новости, 16.04.2025

Более 2,4 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2025 году

Более 2,4 тысячи домов будет капитально отремонтировано в 2025 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:19:00+03:00

2025-04-16T14:19:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 2,4 тысячи домов будет капитально отремонтировано в 2025 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На заседании президиума правительства Москвы рассмотрели вопрос реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в столице и утвердили планы ее реализации на ближайшее будущее. По итогам обсуждения вопроса (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин утвердил планы капремонта на 2025 год и ближайшую перспективу. В 2025 году планируется провести работы еще в 2428 домах", - говорится в сообщении. Добавляется, что в своем докладе заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с 2015 по 2024 год в рамках программы провели работы в более 14,5 тысячи домов, в которых проживают свыше 3,8 миллиона москвичей. "По оценке минстроя России, Москва занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по итогам реализации региональных программ капитального ремонта в 2024 году", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что для дальнейшего повышения эффективности работ с 2025 года ведется переход на централизованные закупки материалов и оборудования с последующим предоставлением подрядным организациям. "Московская программа капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана на 30 лет: ее реализация началась в 2015 году и должна завершиться в 2044 году. Это один из самых масштабных проектов модернизации жилого фонда в мире. В программу вошло около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров - это 10% всех многоквартирных домов, включенных в региональные программы по всей России. Специалистам предстоит отремонтировать свыше 400 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250203/moskva-1997140450.html

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общество, москва, россия, сергей собянин, петр бирюков