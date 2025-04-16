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Более 2,4 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2025 году - РИА Новости, 16.04.2025
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14:19 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/moskva-2011572735.html
Более 2,4 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2025 году
Более 2,4 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2025 году - РИА Новости, 16.04.2025
Более 2,4 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2025 году
Более 2,4 тысячи домов будет капитально отремонтировано в 2025 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:19:00+03:00
2025-04-16T14:19:00+03:00
общество
москва
россия
сергей собянин
петр бирюков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 2,4 тысячи домов будет капитально отремонтировано в 2025 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На заседании президиума правительства Москвы рассмотрели вопрос реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в столице и утвердили планы ее реализации на ближайшее будущее. По итогам обсуждения вопроса (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин утвердил планы капремонта на 2025 год и ближайшую перспективу. В 2025 году планируется провести работы еще в 2428 домах", - говорится в сообщении. Добавляется, что в своем докладе заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с 2015 по 2024 год в рамках программы провели работы в более 14,5 тысячи домов, в которых проживают свыше 3,8 миллиона москвичей. "По оценке минстроя России, Москва занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по итогам реализации региональных программ капитального ремонта в 2024 году", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что для дальнейшего повышения эффективности работ с 2025 года ведется переход на централизованные закупки материалов и оборудования с последующим предоставлением подрядным организациям. "Московская программа капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана на 30 лет: ее реализация началась в 2015 году и должна завершиться в 2044 году. Это один из самых масштабных проектов модернизации жилого фонда в мире. В программу вошло около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров - это 10% всех многоквартирных домов, включенных в региональные программы по всей России. Специалистам предстоит отремонтировать свыше 400 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий", - говорится в сообщении.
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общество, москва, россия, сергей собянин, петр бирюков
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Петр Бирюков
Более 2,4 тысячи домов отремонтируют в Москве в 2025 году

Правительство Москвы: более 2,4 тысячи домов отремонтируют в столице в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочий делает ремонт дома
Рабочий делает ремонт дома - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочий делает ремонт дома. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 2,4 тысячи домов будет капитально отремонтировано в 2025 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На заседании президиума правительства Москвы рассмотрели вопрос реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в столице и утвердили планы ее реализации на ближайшее будущее. По итогам обсуждения вопроса (мэр Москвы - ред.) Сергей Собянин утвердил планы капремонта на 2025 год и ближайшую перспективу. В 2025 году планируется провести работы еще в 2428 домах", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в своем докладе заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с 2015 по 2024 год в рамках программы провели работы в более 14,5 тысячи домов, в которых проживают свыше 3,8 миллиона москвичей.
"По оценке минстроя России, Москва занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по итогам реализации региональных программ капитального ремонта в 2024 году", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что для дальнейшего повышения эффективности работ с 2025 года ведется переход на централизованные закупки материалов и оборудования с последующим предоставлением подрядным организациям.
"Московская программа капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана на 30 лет: ее реализация началась в 2015 году и должна завершиться в 2044 году. Это один из самых масштабных проектов модернизации жилого фонда в мире. В программу вошло около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров - это 10% всех многоквартирных домов, включенных в региональные программы по всей России. Специалистам предстоит отремонтировать свыше 400 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий", - говорится в сообщении.
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