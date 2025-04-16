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Новые инструменты поддержки получит индустрия детских товаров в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/moskva-2011509343.html
Новые инструменты поддержки получит индустрия детских товаров в Москве
Новые инструменты поддержки получит индустрия детских товаров в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Новые инструменты поддержки получит индустрия детских товаров в Москве
В Москве разработают новые инструменты поддержки для компаний, которые занимаются производством детских товаров, сообщил замруководителя департамента... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:00:00+03:00
2025-04-16T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
антонина цицулина
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В Москве разработают новые инструменты поддержки для компаний, которые занимаются производством детских товаров, сообщил замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владимир Петраков.В пресс-службе ДИПП отметили, что подписание дорожной карты прошло на XV Конгрессе индустрии детских товаров.По словам Петракова, сейчас в Москве примерно 30 компаний занимаются производством детских изделий. Речь идет об одежде, школьной форме, обуви, детском питании, игрушках, образовательном оборудовании и так далее."Спрос на продукцию уверено растет – в 2024 году отгрузка игр и игрушек столичного производства увеличилась на 65,4% по сравнению с результатами 2023-го. В целях стимулирования производства и спроса на такие изделия Москва совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров сформировали план развития сектора до конца 2025 года, который включает разработку дополнительных мер поддержки производителей", – подчеркнул Петраков, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Стороны планируют оценить конкурентоспособность детских товаров, выпущенных на территории Москвы, проанализировать внутренний и внешний рынки и сформировать предложения по повышению уровня цифровой зрелости и производительности труда предприятий. Чтобы привлечь привлекательность и конкурентоспособность столичной продукции хотят выработать предложения по развитию промдизайна в мегаполисе. А еще в планах провести активную работу по продвижению и популяризации продукции столичных компаний.Как сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, столица слышит запросы производителей детских товаров и оперативно реагирует на них."Такой подход дает видимый результат: на рынок выходят новые производители, существующие производства поступательно развиваются, московские бренды становятся популярны в регионах РФ и за рубежом. Текущие проблемы отрасли Москва готова решать совместно с АИДТ, привлекая бизнес к активному участию в дискуссиях о разрабатываемых нормах, регламентах, стандартах. В повестку по поддержке предприятий ИДТ до конца года вошли необходимые на сегодняшний день для развития индустрии в столице мероприятия, которые дадут новый импульс для развития столичных производителей", – сообщила президент ассоциации, слова которой привели в ДИПП.Москва к следующему году хочет разработать и ввести новую дорожную карту развития индустрии детских товаров, которая будет учитывать важные и насущные запросы компаний, выпускающих такие товары.
https://ria.ru/20250415/promavtomatizatsiya-2011309605.html
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москва, антонина цицулина
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Антонина Цицулина
Новые инструменты поддержки получит индустрия детских товаров в Москве

Производители детских товаров в Москве получат новые меры поддержки

© Фото : Пресс-служба ДИППНовые инструменты поддержки получит индустрия детских товаров в Москве
Новые инструменты поддержки получит индустрия детских товаров в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Новые инструменты поддержки получит индустрия детских товаров в Москве
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. В Москве разработают новые инструменты поддержки для компаний, которые занимаются производством детских товаров, сообщил замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Владимир Петраков.
В пресс-службе ДИПП отметили, что подписание дорожной карты прошло на XV Конгрессе индустрии детских товаров.
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По словам Петракова, сейчас в Москве примерно 30 компаний занимаются производством детских изделий. Речь идет об одежде, школьной форме, обуви, детском питании, игрушках, образовательном оборудовании и так далее.
"Спрос на продукцию уверено растет – в 2024 году отгрузка игр и игрушек столичного производства увеличилась на 65,4% по сравнению с результатами 2023-го. В целях стимулирования производства и спроса на такие изделия Москва совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров сформировали план развития сектора до конца 2025 года, который включает разработку дополнительных мер поддержки производителей", – подчеркнул Петраков, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Стороны планируют оценить конкурентоспособность детских товаров, выпущенных на территории Москвы, проанализировать внутренний и внешний рынки и сформировать предложения по повышению уровня цифровой зрелости и производительности труда предприятий. Чтобы привлечь привлекательность и конкурентоспособность столичной продукции хотят выработать предложения по развитию промдизайна в мегаполисе. А еще в планах провести активную работу по продвижению и популяризации продукции столичных компаний.
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Как сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, столица слышит запросы производителей детских товаров и оперативно реагирует на них.
"Такой подход дает видимый результат: на рынок выходят новые производители, существующие производства поступательно развиваются, московские бренды становятся популярны в регионах РФ и за рубежом. Текущие проблемы отрасли Москва готова решать совместно с АИДТ, привлекая бизнес к активному участию в дискуссиях о разрабатываемых нормах, регламентах, стандартах. В повестку по поддержке предприятий ИДТ до конца года вошли необходимые на сегодняшний день для развития индустрии в столице мероприятия, которые дадут новый импульс для развития столичных производителей", – сообщила президент ассоциации, слова которой привели в ДИПП.
Москва к следующему году хочет разработать и ввести новую дорожную карту развития индустрии детских товаров, которая будет учитывать важные и насущные запросы компаний, выпускающих такие товары.
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