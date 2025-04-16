https://ria.ru/20250416/moskva-2011493643.html
ФССП не смогла взыскать долги с москвича, предположительно убитого дочерью
ФССП не смогла взыскать долги с москвича, предположительно убитого дочерью - РИА Новости, 16.04.2025
ФССП не смогла взыскать долги с москвича, предположительно убитого дочерью
Приставы не смогли взыскать долги с мужчины, которого, предположительно, зарезала дочь-подросток, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы, потому... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T06:13:00+03:00
2025-04-16T06:13:00+03:00
2025-04-16T07:51:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Приставы не смогли взыскать долги с мужчины, которого, предположительно, зарезала дочь-подросток, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы, потому что не удалось установить местоположение мужчины или наличие у него денежных средств или имущества, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами ФССП.Ранее в столичном главке СК сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. По данным следствия, мужчина во время ссоры с девочками несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей дочери. Кроме того, по предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие. Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого. Ранее агентство, ознакомившись с материалами ФССП РФ, передавало, что у убитого были долги по кредитам в размере 32,1 тысяча рублей, из-за этого в феврале 2023 года в отношении убитого было возбуждено исполнительное производство. Как указано в материалах, уже в апреле 2023 года приставы прекратили взыскание, согласно пункту 3 части 1 статьи 46, из-за того, что не удалось установить местонахождение должника, его имущества или сведений о наличии у него денег на счетах, вкладах.
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011339172.html
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происшествия, жилье, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы
Происшествия, Жилье, Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юге Москвы
ФССП не смогла взыскать долги с москвича, предположительно убитого дочерью
Приставы не смогли взыскать долги с мужчины, предположительно убитого дочерью
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Приставы не смогли взыскать долги с мужчины, которого, предположительно, зарезала дочь-подросток, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы, потому что не удалось установить местоположение мужчины или наличие у него денежных средств или имущества, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами ФССП.
Ранее в столичном главке СК сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. По данным следствия, мужчина во время ссоры с девочками несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей дочери. Кроме того, по предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие.
Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого.
Ранее агентство, ознакомившись с материалами ФССП РФ, передавало, что у убитого были долги по кредитам в размере 32,1 тысяча рублей, из-за этого в феврале 2023 года в отношении убитого было возбуждено исполнительное производство.
Как указано в материалах, уже в апреле 2023 года приставы прекратили взыскание, согласно пункту 3 части 1 статьи 46, из-за того, что не удалось установить местонахождение должника, его имущества или сведений о наличии у него денег на счетах, вкладах.