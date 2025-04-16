https://ria.ru/20250416/moskva-2011493643.html

ФССП не смогла взыскать долги с москвича, предположительно убитого дочерью

ФССП не смогла взыскать долги с москвича, предположительно убитого дочерью - РИА Новости, 16.04.2025

ФССП не смогла взыскать долги с москвича, предположительно убитого дочерью

Приставы не смогли взыскать долги с мужчины, которого, предположительно, зарезала дочь-подросток, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы, потому... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T06:13:00+03:00

2025-04-16T06:13:00+03:00

2025-04-16T07:51:00+03:00

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федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Приставы не смогли взыскать долги с мужчины, которого, предположительно, зарезала дочь-подросток, заступившись за старшую сестру на юго-западе Москвы, потому что не удалось установить местоположение мужчины или наличие у него денежных средств или имущества, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами ФССП.Ранее в столичном главке СК сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. По данным следствия, мужчина во время ссоры с девочками несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей дочери. Кроме того, по предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие. Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого. Ранее агентство, ознакомившись с материалами ФССП РФ, передавало, что у убитого были долги по кредитам в размере 32,1 тысяча рублей, из-за этого в феврале 2023 года в отношении убитого было возбуждено исполнительное производство. Как указано в материалах, уже в апреле 2023 года приставы прекратили взыскание, согласно пункту 3 части 1 статьи 46, из-за того, что не удалось установить местонахождение должника, его имущества или сведений о наличии у него денег на счетах, вкладах.

https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011339172.html

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происшествия, жилье, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы