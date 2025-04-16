https://ria.ru/20250416/moskva-2011488102.html

Мужчина, предположительно, убитый дочерью в Москве, имел долги по кредитам

Мужчина, предположительно, убитый дочерью в Москве, имел долги по кредитам - РИА Новости, 16.04.2025

Мужчина, предположительно, убитый дочерью в Москве, имел долги по кредитам

У мужчины, которого, предварительно, убила дочь-подросток на юго-западе Москвы, заступившись за старшую сестру, были долги по кредитам, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T03:38:00+03:00

2025-04-16T03:38:00+03:00

2025-04-16T12:33:00+03:00

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убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У мужчины, которого, предварительно, убила дочь-подросток на юго-западе Москвы, заступившись за старшую сестру, были долги по кредитам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами ФССП. Ранее в столичном главке СК сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. По данным следствия, мужчина во время ссоры с девочками несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей дочери. Кроме того, по предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие. Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого. Так, согласно материалам ФССП, у убитого были долги по кредитам в размере 32,1 тысяча рублей, из-за этого в феврале 2023 года в отношении убитого было возбуждено исполнительное производство.

https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011333755.html

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происшествия, жилье, москва, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы