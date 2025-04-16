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Мужчина, предположительно, убитый дочерью в Москве, имел долги по кредитам
Мужчина, предположительно, убитый дочерью в Москве, имел долги по кредитам - РИА Новости, 16.04.2025
Мужчина, предположительно, убитый дочерью в Москве, имел долги по кредитам
У мужчины, которого, предварительно, убила дочь-подросток на юго-западе Москвы, заступившись за старшую сестру, были долги по кредитам, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:38:00+03:00
2025-04-16T03:38:00+03:00
2025-04-16T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У мужчины, которого, предварительно, убила дочь-подросток на юго-западе Москвы, заступившись за старшую сестру, были долги по кредитам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами ФССП. Ранее в столичном главке СК сообщили, что тело мужчины, которого, предположительно, зарезала 15-летняя дочь, нашли в квартире в столичном районе Южное Бутово. По данным следствия, мужчина во время ссоры с девочками несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей дочери. Кроме того, по предварительным данным, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял к ним насилие. Возбуждено уголовное дело, сейчас следователи допрашивают дочерей убитого. Так, согласно материалам ФССП, у убитого были долги по кредитам в размере 32,1 тысяча рублей, из-за этого в феврале 2023 года в отношении убитого было возбуждено исполнительное производство.
https://ria.ru/20250415/ubiystvo-2011333755.html
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происшествия, жилье, москва, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юге Москвы
Мужчина, предположительно, убитый дочерью в Москве, имел долги по кредитам
У мужчины, убитого, предположительно, дочерью в Москве, были долги по кредитам