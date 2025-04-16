https://ria.ru/20250416/moshenniki-2011491086.html

Эксперты рассказали о новой схеме мошенников с установкой сим-боксов

Эксперты рассказали о новой схеме мошенников с установкой сим-боксов - РИА Новости, 16.04.2025

Эксперты рассказали о новой схеме мошенников с установкой сим-боксов

Злоумышленники под видом сотрудников интернет-провайдеров или операторов связи пытаются убедить россиян устанавливать и обслуживать сим-боксы - устройства для... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T05:19:00+03:00

2025-04-16T05:19:00+03:00

2025-04-16T10:14:00+03:00

технологии

евгения лазарева

telegram

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Злоумышленники под видом сотрудников интернет-провайдеров или операторов связи пытаются убедить россиян устанавливать и обслуживать сим-боксы - устройства для работы большого числа сим-карт, используемые для их преступных целей, сообщили РИА Новости в платформе "Мошеловка" Народного фронта. С конца марта эксперты платформы Народного фронта "Мошеловка" стали фиксировать сигналы о звонках с предложением получать дополнительный пассивный доход, установив дома оборудование и обслуживая его. "Злоумышленники представляются сотрудниками интернет-провайдеров и операторов связи и сообщают, что появилась возможность дополнительного заработка, воспользоваться которой граждане могут, приняв участие в тестировании оборудования для анализа производительности сетей связи, для повышения качества услуг связи, для проведения соцопросов или регистрации интернет-сервисов", - предупреждают эксперты. "Анализируя сообщения, поступающие к нам, мы делаем вывод, что злоумышленники прощупывают возможность "в темную" устанавливать и обслуживать сим-боксы в своих преступных целях. Это происходит на фоне участившихся случаев задержания правоохранительными органами осведомленных операторов сим-боксов и блокирования точек сетевой концентрации, которые необходимы зарубежным мошенническим колл-центрам", - поясняет руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. По словам Лазаревой, мошенники обещают гражданам установить в их домах оборудование, настроить его, снабдить запасом сим-карт на несколько дней или даже недель, а также прислать подробные инструкции обслуживания оборудования и получения средств. Злоумышленники обещают свободный график – сим-карты можно менять всего 1-2 раза в день, быстрый старт – деньги начнут поступать в день подключения, круглосуточную поддержку в Telegram, а также удаленное управление оборудованием через TeamViewer или Anydesk. По окончании "тестового периода" аферисты обещают оперативный демонтаж оборудования или, при желании, продление сотрудничества. "Такой способ размещения сим-боксов, на наш взгляд, мошенники используют, чтобы снизить риски блокирования хабов подмены номеров. Постоянный "переезд" сим-бокса и удаленное курирование неосведомленного оператора снижает вероятность выявления точки, изъятия оборудования, а главное - поимки членов группировки, которые в ходе допроса расскажут о своих подельниках", – уточняет Лазарева. Она также сообщила, что платформа "Мошеловка" в сотрудничестве с правоохранительными органами уже начала информационную кампанию по разъяснению угроз и рисков установки и обслуживания сим-боксов.

https://ria.ru/20250415/moshennik-2011316456.html

https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010366426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, евгения лазарева, telegram