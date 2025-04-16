https://ria.ru/20250416/moratoriy-2011553177.html

Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины

Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины - РИА Новости, 16.04.2025

Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:52:00+03:00

2025-04-16T12:52:00+03:00

2025-04-16T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. "Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, с какого именно часа отсчитывается мораторий на удары по энергообъектам. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, безопасность