https://ria.ru/20250416/moratoriy-2011553177.html
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины - РИА Новости, 16.04.2025
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:52:00+03:00
2025-04-16T12:52:00+03:00
2025-04-16T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. "Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, с какого именно часа отсчитывается мораторий на удары по энергообъектам. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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РИА Новости
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россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, безопасность
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Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Песков: Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины