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Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО - РИА Новости, 16.04.2025
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в среду... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:22:00+03:00
2025-04-16T17:22:00+03:00
2025-04-16T18:30:00+03:00
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала в среду социологическая компания Ates Research & Consulting SRL. Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление страны в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 28,9% респондентов (30% в декабре прошлого года). Против вступления в НАТО высказались 52,4% опрошенных (53,4% ранее). При этом 18,7% молдаван не смогли определиться с ответом. Опрос проводился в период с 5 по 13 апреля. В нем приняли участие 1130 человек из 283 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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в мире, молдавия, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Майя Санду, НАТО
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО