https://ria.ru/20250416/moldavija-2011615715.html

Молдавские власти предложили провести парламентские выборы 28 сентября

Молдавские власти предложили провести парламентские выборы 28 сентября - РИА Новости, 16.04.2025

Молдавские власти предложили провести парламентские выборы 28 сентября

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает провести парламентские выборы 28 сентября, сообщил в среду спикер парламента республики... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:36:00+03:00

2025-04-16T16:36:00+03:00

2025-04-16T16:36:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает провести парламентские выборы 28 сентября, сообщил в среду спикер парламента республики Игорь Гросу. "Сегодня совместно с депутатами ПДС мы зарегистрировали проект решения, в котором предлагается провести парламентские выборы 28 сентября", - написал Гросу на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что это будут решающие выборы в истории страны. Вопрос уже внесен в повестку заседания парламента 17 апреля. "Этот выбор действительно имеет решающее значение. Либо мы все выгоним, уничтожим все, чего достигли на европейском пути модернизации, и заблокируем любые шансы на вступление в Евросоюз, либо мы двинемся вперед по пути развития и мира. Наша цель на этих выборах — гарантировать, что мы не свернем с пути к миру и развитию, что страна не вернется под контроль кремлевских инструкций, что мы сохраним свой суверенитет и свободу", - подчеркнул Гросу. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Прошлые состоялись 11 июля 2021 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250413/moldaviya-2011034941.html

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, игорь гросу, парламент молдавии