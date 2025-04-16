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Молдавские власти предложили провести парламентские выборы 28 сентября - РИА Новости, 16.04.2025
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16:36 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/moldavija-2011615715.html
Молдавские власти предложили провести парламентские выборы 28 сентября
Молдавские власти предложили провести парламентские выборы 28 сентября - РИА Новости, 16.04.2025
Молдавские власти предложили провести парламентские выборы 28 сентября
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает провести парламентские выборы 28 сентября, сообщил в среду спикер парламента республики... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:36:00+03:00
2025-04-16T16:36:00+03:00
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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает провести парламентские выборы 28 сентября, сообщил в среду спикер парламента республики Игорь Гросу. "Сегодня совместно с депутатами ПДС мы зарегистрировали проект решения, в котором предлагается провести парламентские выборы 28 сентября", - написал Гросу на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что это будут решающие выборы в истории страны. Вопрос уже внесен в повестку заседания парламента 17 апреля. "Этот выбор действительно имеет решающее значение. Либо мы все выгоним, уничтожим все, чего достигли на европейском пути модернизации, и заблокируем любые шансы на вступление в Евросоюз, либо мы двинемся вперед по пути развития и мира. Наша цель на этих выборах — гарантировать, что мы не свернем с пути к миру и развитию, что страна не вернется под контроль кремлевских инструкций, что мы сохраним свой суверенитет и свободу", - подчеркнул Гросу. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Прошлые состоялись 11 июля 2021 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250413/moldaviya-2011034941.html
https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html
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в мире, молдавия, россия, игорь гросу, парламент молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Игорь Гросу, Парламент Молдавии
Молдавские власти предложили провести парламентские выборы 28 сентября

Правящая партия Молдавии предложила провести парламентские выборы 28 сентября

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает провести парламентские выборы 28 сентября, сообщил в среду спикер парламента республики Игорь Гросу.
"Сегодня совместно с депутатами ПДС мы зарегистрировали проект решения, в котором предлагается провести парламентские выборы 28 сентября", - написал Гросу на своей странице в соцсети Facebook*.
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Он отметил, что это будут решающие выборы в истории страны. Вопрос уже внесен в повестку заседания парламента 17 апреля.
"Этот выбор действительно имеет решающее значение. Либо мы все выгоним, уничтожим все, чего достигли на европейском пути модернизации, и заблокируем любые шансы на вступление в Евросоюз, либо мы двинемся вперед по пути развития и мира. Наша цель на этих выборах — гарантировать, что мы не свернем с пути к миру и развитию, что страна не вернется под контроль кремлевских инструкций, что мы сохраним свой суверенитет и свободу", - подчеркнул Гросу.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Прошлые состоялись 11 июля 2021 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреМолдавияРоссияИгорь ГросуПарламент Молдавии
 
 
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