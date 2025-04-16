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Российские войска освободили Калиново в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 16.04.2025 (обновлено: 14:46 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/mo-2011560920.html
Российские войска освободили Калиново в ДНР
Российские войска освободили Калиново в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025
Российские войска освободили Калиново в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:29:00+03:00
2025-04-16T14:46:00+03:00
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны."Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение семи механизированным, двум штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка.Потери ВСУ за сутки составили:
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Калиново в ДНР

МО: ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили село Калиново в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили село Калиново в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили село Калиново в ДНР
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение семи механизированным, двум штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка.
Потери ВСУ за сутки составили:
  • около 310 солдат;
  • два танка;
  • две единицы американской бронетехники — ББМ HMMWV и БТР Stryker;
  • боевая бронемашина "Козак";
  • пять пикапов;
  • пять орудий полевой артиллерии;
  • станция радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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