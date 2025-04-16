https://ria.ru/20250416/mo-2011560920.html

Российские войска освободили Калиново в ДНР

Российские войска освободили Калиново в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025

Российские войска освободили Калиново в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:29:00+03:00

2025-04-16T13:29:00+03:00

2025-04-16T14:46:00+03:00

донецкая народная республика

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны."Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение семи механизированным, двум штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка.Потери ВСУ за сутки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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2025

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)