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Российские войска освободили Калиново в ДНР
Российские войска освободили Калиново в ДНР - РИА Новости, 16.04.2025
Российские войска освободили Калиново в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:29:00+03:00
2025-04-16T13:29:00+03:00
2025-04-16T14:46:00+03:00
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Калиново в ДНР, сообщило Минобороны."Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение семи механизированным, двум штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка.Потери ВСУ за сутки составили:
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Калиново в ДНР
МО: ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР